هل من الآمن شرب ماء القرنفل؟

نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتفوق فوائد القرنفل المضادة للأكسدة وللميكروبات على العديد من أنواع الفاكهة، والخضار، والتوابل الأخرى. ويجب أن تستحق اهتمامًا خاصًا.

ماذا تعرف عنه؟

يُعتبر القرنفل من بين أكثر التوابل قيمة، إذ أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن استخداماته تعود لقرون طويلة كمادة حافظة للأغذية ولأغراض طبيّة.

وتُمثل هذه النبتة إحدى أغنى مصادر المركبات الفينولية، مثل الأوجينول، وحمض الغاليك.

وقد يساعد الأوجينول في تخفيف الألم ومكافحة الالتهابات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"MedlinePlus"، وهي خدمة معلومات عبر الإنترنت تابعة للمكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة.

وعادة ما يستخدم الناس القرنفل لعلاج آلام الأسنان، وعسر الهضم، وغيرها من الحالات الأخرى. ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي جيد لدعم هذه الاستخدامات.

ماء القرنفل

ويقوم بعض الأشخاص بنقع أو غلي القرنفل في الماء لتحرير مركباته.

وأوضح أخصائي الطب الوظيفي، إريك مودلو، أن ماء القرنفل قد يحتوي على تركيزات أعلى من الأوجينول والمركبات الأخرى، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic"، وهو مركز طبي أكاديمي غير ربحي في أمريكا.

وقال: "لا أوصي بشرب ماء القرنفل لأنه لا توجد طريقة لمعرفة كمية الأوجينول التي تحصل عليها".

ويمكن أن تؤثر كميات كبيرة من زيت الأوجينول، أو كما يُعرف باسم زيت القرنفل، على أجزاء مختلفة من الجسم.

وقد يعاني الشخص من الأعراض التالية:

الممرات الهوائية والرئتين

ضيق التنفس

التنفس السريع

سعال الدم

المثانة والكلى

وجود دم في البول

الشعور بألم عند التبول

الجهاز العصبي

الدوخة

فقدان الوعي

القلب والدم

ضربات قلب سريعة

المعدة والأمعاء