احذر.. هذه الأطعمة والمشروبات ستتسبب بتآكل أسنانك

نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعتني بصحة أسنانك بشكل دوري لكنك مع ذلك تلاحظ تراجعًا في بُنيتها؟ تعدّ الأحماض الموجودة في الوجبات والمشروبات أحد الأسباب الرّئيسية لتآكل طبقة المينا.

تآكل الأسنان

تحدث هذه الحالة على سطح الأسنان نتيجة الأحماض التي تتناولها أو تشربها، أو الأحماض التي تخرج من معدتك.

وتحتوي المعدة على العديد من الأحماض القوية التي تُستخدم في هضم الطعام.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن القيء والارتجاع المريئي يمكن أن يؤدي إلى دخول أحماض المعدة إلى فمك.

وتشمل الأطعمة والمشروبات الشائعة التي تحتوي على مستويات عالية من الحمض ما يلي:

المشروبات الغازية (بما في ذلك المشروبات الخالية من السكر)

مشروبات الطاقة

أنواع الفأكهة الحمضية (مثل الليمون والبرتقال)

مصاصات بنكهة الفاكهة

عصائر الفاكهة

مياه الفيتامينات

أقراص فيتامين (C)

الخل

المشروبات الكحولية

وحذرّ الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" من أنواع عديدة من الأحماض، والتي قد تكون ضارّة بشكل خاص للأسنان.

وتشمل ما يلي:

حمض الستريك

سترات الصوديوم

حمض الفوسفوريك

منع تآكل الأسنان

ويمكن الوقاية من تآكل الأسنان عن طريق الحدّ من ملامسة الأحماض للأسنان. وتتضمن بعض النصائح ما يلي:

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا.

تناول الفاكهة بدلًا من شرب عصير الفاكهة.

تناول الفاكهة في أوقات وجبات الطعام وليس بين وجبات الطعام.

قلّل عدد المرات التي تتناول فيها شيئًا حمضيًا. ولا تتركه في فمك لفترة طويلة.

تجنب مضغ أقراص فيتامين (C).

استخدم العلكة الخالية من السكر بعد وجبات الطعام لتعزيز تدّفق اللعاب. اللعاب مهم جداً لحماية أسنانك من التآكل.

وإذا كنت تعاني من اصفرار الأسنان، فهناك عدّة خطوات يمكنك القيام بها لتجنّب هذه المعضلة بحسب تغريدة شاركتها وزارة الصحة والسكان المصرية، على منصة "X" (تويتر سابقًا).

تجنّب اصفرار الأسنان بهذه الطّرق: