نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

لا تدع هذه الفترة من السنة تعرقل عاداتك الصحية.. استمتع بموسم عطلات صحي بهذه الطرق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في موسم العطل والتجمّعات هذا، قد يكون من الأسهل اختيار ما نقدمه من الطعام بناءً على ما يمكن إعداده وخَبزه مسبقًا. ويمنحك ذلك فرصة قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء، ويقلّل من مدة بقائك في المطبخ.

إليك تاليًا 3 قوائم طعام مثالية لإسعاد مجموعات كبيرة من الزوار، تعتمد جميعها على مفهوم الأوعية المقاوِمة للحرارة، والأطباق الأخرى التي يمكن خبزها، أو تحضيرها مسبقًا بسهولة، وإعادة تسخينها قبل بدء الاحتفالات.

وجبة إفطار شهية مصنوعة بالفرن

Credit: Photo Illustration by Alberto Mier/CNN

طبق الإفطار "هاش براون" المصنوع من البطاطا المقلية حتى يصبح لونها بنّي والبيض، متناقل عبر الأجيال، ويستلذّ به الجميع، حد أنه من الصعب مصادفة شخص يمكنه مقاومة هذا المزيج المريح والدافئ.

ويمكنك إضافة اللحم المقدّد إليه أو السجق، أو تقديم نسخة نباتية بالكامل منه. كما يمكن تحضير هذا الطبق على نار خفيفة من الليلة السابقة للاحتفال.

كما يمكنك تحضير حلويات حلوة المذاق أيضًا، قبل أيام من موعد التجمع، وإعادة تسخينها في الفرن من دون أن يتأثر مذاقها، مثل "بودنغ" الخبز بالتوت والكرواسان، أو "بودنغ" الخبز بالقرفة.

وليمة من الفطائر

Credit: Photo Illustration by Alberto Mier/CNN

هل يحب ضيوفك الطبخ مثلك؟ إذًا، قد يكون إعداد وليمة فطائر أمرًا مثاليًا ، ما يُتيح للزوار فرصة المساهمة في ملء الطاولة بالأطايب الحلوة والمالحة.

قد تكون فطيرة الدجاج الكلاسيكية وصفة ترغب بتجربتها، لكن تُعَد فطيرة "شيبارد" أو فطيرة "كوتيدج" لذيذة بالقدر ذاته.

وعند التخطيط للتحلية، ليس من الضروري دومًا صنع الأصناف المليئة بالفاكهة، رُغم أنّه مرحب بها دومًا، ويمكنك استبدالها بفطائر الشوكولاتة الشهية.

وجبة مستوحاة من طبق التامالي اللاتيني

Credit: Photo Illustration by Alberto Mier/CNN

تُعتَبر تجمعات صنع التامالي، أو "تامالادا"، تقليدًا خاصًا بعيد الميلاد لدى العديد من العائلات اللاتينية، وفي جميع أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة. ويمكن أن تستغرق عملية تغليف كل حزمة مليئة بالـ"ماسا" وقتًا طويلاً.

لهذا السبب، إن أردت التقليل من ساعات العمل في المطبخ، يمكنك صنع طبق "تامالي" يُحضّر في الفرن، وجعله طبقك الرئيسي.

والعنصر الأساسي للطبق هو "الماسا هارينا"، وهو دقيق ذرة مطحون جيدًا يُستخدم لصنع عجينة الـ"ماسا" المكونة من الذرة المطبوخة والمنقوعة في محلول الليمون.

ويمكن العثور عليه في معظم محلات السوبر ماركت.

وبالنسبة للحشوة، يمكنك الاختيار بين لحم الخنزير المطهو ببطء مع الفلفل، أو الكوسا والذرة.

ويمكنك أيضًا صنع هذا الطبق باستخدام الدجاج المطهو مع الفلفل الأخضر، والجبن، أو طبقات من اللحم البقري.