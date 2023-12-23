دراسة: ارتفاع بمبيع وسائل منع الحمل الطارئة بعد رأس السنة الجديدة

نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

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يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية المحتملة.. ما هي مخاطر الحمل في سن متأخرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد ترتفع مبيعات وسائل منع الحمل الطارئة في الولايات المتحدة بنسبة تقارب الـ10% بعد احتفالات رأس السنة الجديدة، وذلك وفق دراسةٍ جديدة وجدت أنّ هذه الصيحة راجت في الأعوام القليلة الماضية.

ارتبطت تجمعات ليلة رأس السنة الجديدة بزيادة النشاط الجنسي، والاعتداء الجنسي، وانخفاض إمكانية الوصول إلى وسائل منع الحمل، واستخدامها أثناء ممارسة الجنس.

لذلك قام مؤلفو الدراسة المنشورة في مجلة BMJ الأربعاء، بالتحقيق فيما إذا كانت العطلة ستمثّل فترة تزداد فيها مخاطر الجماع المهبلي غير المحمي، وزيادة بمبيعات وسائل منع الحمل الطارئة.

لكنّ المؤلفون وخبير خارجي تحدثت إليه CNN، أشاروا إلى أنّ الارتفاع الكبير في المبيعات هذا العام الذي شوهد في الأعوام السابقة، قد يتأثر بإلغاء قضية "رو ضد وايد" في عام 2022، التي كانت تحمي حق المرأة بالإجهاض.

وأدى القرار التاريخي الذي اتّخذته المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على وسائل منع الحمل الطارئة، والمخاوف بين تجار التجزئة، وبعض عامة الأشخاص بشأن المسؤوليات القانونية جرّاء المعلومات الخاطئة حول وظيفة وسائل منع الحمل الطارئة.

وقد يعني ذلك أنّه سيكون ثمة تباين في الطلب بحسب الولايات، وما هو متاح للمستهلكين.

وراجع الباحثون بيانات التسويق الوطنية حول المبيعات الأسبوعية (في محلات البقالة، والصيدليات، وغيرها من المتاجر) لوسيلة منع الحمل الطارئة "الليفونورجيستريل" التي لا تتطلب وصفة طبية، بين عامي 2016 و2022.

وبعد عطلة رأس السنة الفيدرالية، وجد الفريق زيادة مبيعات المنتج بنسبة 0.63 وِحدة لكل ألف امرأة بعد العطلة.

وكتب المؤلفون: "تتوافق هذه الزيادة في المبيعات مع زيادة قدرها 41 ألف وِحدة إضافية بيعت تقريبًا في الولايات المتحدة في الأسبوع الذي تلى عام 2022 الجديد، مقارنةً بالأسبوع ذاته هذا إذا لم يتبع الأمر فرضًا عطلة رأس السنة الجديدة".

كما ارتبط عيد الحب وعيد الاستقلال في أمريكا، وهما مناسبتان تشتركان مع ليلة رأس السنة الجديدة في بعض المخاطر (مثل احتمال زيادة النشاط الجنسي، واستهلاك الكحول أو المخدرات) بزيادة المبيعات، لكن بدرجةٍ أقل.

وعلى سبيل المثال، بلغت الزيادة في المبيعات عقب عيد الحب حوالي النصف في الفترة التي تلت عطلة رأس السنة الجديدة.

وقالت الدكتورة ديما كاتو، الأستاذة المشاركة في الصيدلة السريرية بجامعة جنوب كاليفورنيا، غير المشاركة في الدراسة: "أعتقد أنّ هذا يسلط الضوء فحسب على وجود حاجة لإتاحة وسائل منع الحمل الطارئة في أوقات معينة من العام، سواءً خلال الأعياد الوطنية أم لا".

ويعمل "الليفونورجيستريل"، المتوفر على شكل حبوب أو جهاز يوضع داخل الرحم، من طريق منع المبيض إطلاق البويضة، أو منع تخصيب البويضة المتحررة بواسطة الحيوانات المنوية.

وقال الدكتور مايكل بيلمونت، طبيب النساء والتوليد بالكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد، غير المشارك في الدراسة، إنّ وسيلة منع الحمل هذه تكون أكثر فعالية خلال 72 ساعة من بعد ممارسة الجنس.

وإليك ما يجب معرفته للبقاء آمناً طوال الوقت، وليس أثناء موسم العطل فحسب.

ممارسة الجنس بشكلٍ آمن خلال موسم العطل

تُعتَبر وسائل منع الحمل الطارئة آمنة للاستخدام، لكن يجب الاستعداد مسبقًا، وقد يكون الواقي الذكري، أو استخدام وسائل منع الحمل بالفعل الطريقة الأفضل بشكلٍ عام، وخصوصًا أنّ زيادة بخطر الحمل غير المرغوب فيه ليس العامل الوحيد الذي يجب مراعاته عند ممارسة الجنس من دون وقاية.

وأشار بيلمونت أيضًا إلى وجود خطر أكبر للإصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا.

وعندما تستعد لقضاء ليلة في الخارج، أو لقضاء عطلة، يجب أن يكون اتخاذ الاحتياطات المسبقة جزءًا من روتينك.

لا تزال وسائل منع الحمل الطارئة تتمتع بدور، كما قالت كاتو، وذلك بسبب احتمالات كسر الواقي الذكري، أو حدوث اعتداءات جنسية، أو نسيان استخدام وسائل منع الحمل.