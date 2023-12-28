التوت البري الأحمر..أبرز 6 فوائد تتمتع بها هذه الفاكهة

نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من مُحبّي التوت البرّي الأحمر؟

وأوضحت اختصاصية التغذية المُسجّلة، كانديس أونيل، أن هناك 6 فوائد مذهلة للتوت البرّي الأحمر، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic"، وهو مركز طبي أكاديمي غير ربحي في أمريكا.

وتتضمن ما يلي:

الوقاية من التهابات المسالك البولية

منع تسوس الأسنان

تقليل الالتهابات

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

تحسين صحة القلب

الوقاية من السرطان

ويمتاز التوت البرّي الأحمر بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، والألياف، وفيتامين "A"، وفيتامين "C".

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" أن هذه العناصر الغذائية تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة العدوى والالتهابات.

ومن المعروف أن فيتامين "C" يُساهم في تقوية المناعة، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا).

ويوجد فيتامين "C" في الكثير من المنتجات الطبيعية، إلى جانب التوب البرّي الأحمر، مثل الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة من بينها الفراولة، والجوافة، والبرتقال، واليوسفي.

ويعمل فيتامين "A" على تقوية مناعة الجسم، ويتواجد في الجزر، والقرع، والبطاطا، والطماطم.

استخدامات التوت البرّي الأحمر

وفي وقت سابق، استُخدمت ثمار وأوراق التوت البرّي في علاج اضطرابات المثانة، والمعدة، والكبد، بالإضافة إلى مرض السكري والجروح وغيرها من الحالات.

واليوم، يتم الترويج للتوت البري بشكل شائع لعلاج التهابات المسالك البولية (UTIs)، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية" في أمريكا.

ماذا نعرف عن مدى مأمونيته؟

يُعتقد عمومًا أن منتجات التوت البرّي آمنة.

ومع ذلك، تجنب تناول كميات كبيرة جدًا لتفادي أي اضطرابات في المعدة والإسهال، خاصة لدى الأطفال.

ومن غير المعروف ما إذا كان استخدام التوت البرّي آمنًا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

ويجب أن يقوم الأشخاص، الذين يعتقدون أن لديهم إصابة بالتهاب المسالك البولية، بمراجعة مقدم الرعاية الصحية للتشخيص والعلاج.