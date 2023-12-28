ما هي مدة صلاحية الفاكهة المجففة؟

نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

لماذا يجب عليك تجميد الفواكه والخضروات التي لن تأكلها على الفور؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تميل عادة إلى تناول الفاكهة المجففة أكثر من الفاكهة الطازجة؟

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن الفاكهة المجففة تحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا.

وتشمل الفينولات، والفلافونيدات، والكاروتينات، والبروانثوسيانيدين، والستيلبينز، والفيتواستروجينات، وغيرها.

وتتمتع هذه المركبات بتأثيرات مضادة للأكسدة قد تُفيد الصحة.

ومن المعروف أن الفاكهة المجففة تدوم لفترة أطول بكثير مما لو كانت طازجة. ولكن هذا لا يعني أنها لا تملك تاريخ انتهاء صلاحية.

ويمكن أن تبقى في خزانة المؤونة بأعلى جودة لمدة 6 أشهر، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

وبعد الفتح، قد ترغب في تخزين الفاكهة المجففة في الثلاجة، وهي مغلقة بإحكام، للحفاظ على جودتها لمدة تصل إلى ستة أشهر إضافية، أو تجميدها لمدة شهر واحد.

ورغم حجمها الصغير، إلّا أن الفاكهة المجففة مثل المشمش، والتوت البرّي، والزبيب، والتمر، والتين، والبرقوق، تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية.

وتُصبح المواد الغذائية والألياف في الفاكهة المجففة أكثر تركيزاً لدى إزالة الماء منها، بالإضافة إلى أن الفاكهة المجففة تُعتبر بمثابة مصدر غني لفيتامين "ب".

ووجدت دراسة شملت 13 ألف شخص أن تناول الفاكهة المجففة يؤثر على خسارة الوزن، مقارنة بالامتناع عن تناولها.

وتنص المبادئ التوجيهية الغذائية الأمريكية، على استهلاك بين كوب ونصف الكوب وكوبين من الفاكهة الطازجة يومياً، أي ما يعادل حوالي الكوب الواحد من الفاكهة المجففة.

ويمكن أن تكون الفاكهة المجففة وجبة خفيفة مُغذّية ومريحة، وخصوصاً عندما تُخلط مع المكسرات.

ويُذكر أنه يجب الحدّ من تناول الفاكهة المجففة التي تحتوي على السكريات المضافة، أو المغلفة بالسكر، مثل الأناناس المجفف وغيره من الفاكهة.

وإذا كنت تشعر بالحيرة حيال فائض الفاكهة والخضار في ثلاجتك، هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تأخذها في عين الاعتبار، بالإضافة إلى تجفيف شرائح الفاكهة.

وفيما يلي، إليك أبرز ما تناولته هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X".