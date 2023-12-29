دراسة: هذه الحبّة اليومية يمكن أن تساعد الناس في خسارة الوزن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تريد أن يساعدك نظامك الغذائي منخفض الكربوهيدرات على تخفيف وزنك والمحافظة عليه، ففكّر في جودة الطعام الذي تتناوله، وفقًا لبحث جديد قارن بين خمسة أنواع من الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غير صحي ومنخفض الكربوهيدرات، بحيث يعتمد على اللحوم، قد زاد وزنهم مع مرور الوقت، مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا صحيًّا.

وقال الدكتور تشي سون، كبير الباحثين في الدراسة والأستاذ المساعد في التغذية وعلم الأوبئة في كلية "تي أتش تشان" للصحة العامة في جامعة هارفارد: "عندما يستهلك الناس وجبات غذائية تركز على الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة، والزيوت النباتية الصحية غير الاستوائية، والبروتينات النباتية، فإن لديهم فرصة أفضل لمنع زيادة الوزن".

وقارنت الدراسة نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات بشكل عام بنظام غذائي يعتمد على البروتين الحيواني والدهون بشكل أساسي.



وشملت أيضًا نظامًا غذائيًا يُركز على البروتين والدهون من مصادر نباتية، واتباع نظام غذائي صحي منخفض الكربوهيدرات، بحيث يُركز على تناول كميات أقل من الكربوهيدرات المُكرّرة، والمزيد من البروتين النباتي، والدهون الصحيّة، مثل زيت الزيتون.

وأخيرًا، تضمنت الدراسة نظامًا غذائيًا غير صحي، حيث يتضمن دهونًا غير صحيّة والمزيد من البروتين الحيواني والحبوب المكرّرة.

وخفضت جميع الأنظمة الغذائية الكربوهيدرات نحو 38٪ إلى 40٪ من السعرات الحرارية اليومية.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غير صحي مليء بالبروتين الحيواني والدهون، اكتسبوا وزنًا على المدى الطويل، مقارنة بالأشخاص الذين ركزوا على تناول كميات أكبر من الفاكهة، والحبوب الكاملة، والخضراوات غير النشوية، وتناول كميات أقل من منتجات الألبان، واللحوم الحمراء والمعالجة، والسكر.

دراسات كبيرة وعالية الجودة

وفحصت الدراسة، التي نُشرت يوم الأربعاء في مجلة JAMA Network Open، بيانات أكثر من 67 ألف شخص في 3 دراسات طولية راسخة.

وهناك دراسة صحة الممرضات، التي أُجريت بين العامين 1986 و2010، ودراسة صحة الممرضات الثانية، التي أُجريت بين العامين 1991 و2015، ودراسة متابعة المهنيين الصحيين، التي أُجريت بين العامين 1986 و2018.

وكان جميع المشاركين في الدراسات الثلاث يتمتعون بصحة جيدة، وكان عمرهم أقل من 65 عامًا، ولم يُصابوا بأي أمراض مزمنة في السابق.

وتم الإبلاغ عن فقدان الوزن أو زيادته ذاتيًا كل أربع سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، التي ركزت على "المُغذّيات عالية الجودة من الأطعمة النباتية الصحية"، ارتبطت بزيادة أقل في الوزن.

وارتبطت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، والتي "ركزت على البروتينات والدهون حيوانية المصدر أو الكربوهيدرات المكررة، بزيادة الوزن.

ووجدت الدراسة أن الارتباطات كانت أكثر وضوحًا بين الأشخاص الأصغر سنًا والأكثر ثقلًا والأقل نشاطًا.

وقال سون: "من الحكمة دائمًا اختيار نظام غذائي يركز على الفواكه الطازجة، والخضروات غير النشوية، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبقوليات، وزيت الزيتون، والزيوت النباتية الأخرى، والقهوة والشاي أو الماء فقط، وغيرها من المكونات الصحيّة الأخرى".