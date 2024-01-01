بـ4 طرق بسيطة.. كيف تحمي نفسك من الغازات المعوية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من الغازات المعوية؟ إذاً، قد يُفيدك فحص ما تأكله، ومعرفة ما يجب عليك تجنّبه، واستهلاكه.

وأوضح الموقع الإلكتروني التابع لـ"مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية غير ربحية، ومقرها الرئيسي في روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، أن هناك 4 خطوات بسيطة من شأنها أن تُساعدك في ذلك.

ولكن، يجب أن تتعرف أولًا على أسباب تكوّن الغازات المعوية.

وعادةً ما تتواجد الغازات في الأمعاء الدقيقة أو القولون بسبب تخمُّر الطعام ما يصعُب على البكتيريا في القولون هضمه.

ويمكن أن تتكونّ هذه الغازات أيضًا عندما لا يكمل الجهاز الهضمي تفتيت مكونات معيَّنة في الأطعمة، مثل الغلوتين الموجود في غالبية الحبوب، أو السكر الموجود في مشتقات الحليب والفاكهة.

وقد تشمل المصادر الأخرى لتكوين الغازات المعوية ما يلي:

بقايا الطعام في القولون

حدوث تغير في البكتيريا الموجودة في الأمعاء الدقيقة

ضعف امتصاص الكربوهيدرات: يمكن أن يتسبب في اختلال توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي

الإمساك: كلما زادت فترة بقاء مخلفات الطعام في القولون، زاد الوقت الذي تحتاجه للتخمُّر

اضطراب الجهاز الهضمي: مثل عدم تَحَمُّل اللاكتوز أو الفركتوز أو الداء البطني

وهناك بعض الخطوات التي تستطيع اتباعها من أجل الوقاية من فرط تكوّن الغازات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "مايو كلينك".

ويأتي من بينها:

تجنب تناول أطعمة معينة

وتشمل الأطعمة الشائعة المسببة للغازات البقوليات، والبازلاء، والعدس، والملفوف، والبصل، والبروكلي، والقرنبيط، والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، والفطر، وبعض أنواع الفاكهة، والجعة، وغيرها من المشروبات الغازية.

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إذا شعرت أن مشتقات الحليب تُمثّل مشكلة، فقد تكون مصابًا بدرجة ما من عدم تحمّل اللاكتوز. لذلك، احذر مما تتناوله. وجرّب الأنواع التي تحتوي على القليل من اللاكتوز أو تلك الخالية من اللاكتوز.

تناول كمية أقل من الأطعمة الدهنية

تعمل الدهون على إبطاء عملية الهضم، ما يعطي الطعام وقتًا أطول للتخمر.

قلِّل الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الألياف مؤقتًا

قد تتمتع الألياف بفوائد عديدة، لكنها تعتبر أيضًا مصدرًا كبيرًا لإنتاج الغازات. وبعد مرور فترة من الوقت، أعد الألياف إلى نظامك الغذائي تدريجيًّا.

وفي وقت سابق، نشر حساب "مدينة الملك عبدالله الطبية" الرسمي على منصة "إكس" تغريدة توضح 5 طرق من شأنها أن تُساعد الشخص على تخفيف الانتفاخ والغازات.

وتشمل ما يلي: