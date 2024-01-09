بالخل والقهوة.. كيف تتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة؟

نشر الثلاثاء ، 09 يناير / كانون الثاني 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق لك أن فتحت ثلاجتك ووجدت رائحة كريهة بشكل مزعج؟

قد تحاول التخلص من جميع الأطعمة الفاسدة، ولكن من دون نتيجة، وكأن الرائحة تتخلّل جدران الثلاجة نفسها.

ماذا تفعل؟

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بعض الخطوات التي من شأنها أن تُساعدك.

وتأتي من بينها:

مسح وحدة التبريد من الداخل بمحلول يحتوي على كميات متساوية من الماء والخل. ويحتوي الخل على حمض يساعد في التخلص من العفن.

غسل وحدة التبريد من الداخل بمحلول الماء وبيكربونات الصوديوم. وتأكد من فرك الرفوف، والجوانب، والباب جيّداً.

ضع أوراق الجرائد في الثلاجة. وأغلق الباب لعدة أيام. ثم قم بإزالة الورق ونظّف الثلاجة بالماء والخل.

تستطيع رشّ حبوب القهوة المطحونة، أو كمية من بيكربونات الصوديوم، على أرضية الثلاجة، أو وضعها في عبوة مفتوحة، للتخلّص من الروائح الكريهة.

ضع قطنًا مُبلّلًا بالفانيليا داخل الثلاجة. وأغلق الباب لمدة 24 ساعة.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مصلحة سلامة الغذاء والمراقبة الأمريكية"، وهي وكالة تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، أنه يجب شراء ثلاجة جديدة في حال لم تستطع التخلص من الرائحة الكريهة.

وتُعد الثلاجات من بين أهم المعدات الموجودة في المطبخ.

ويتم تذكيرنا على الفور بأهميتها عند انقطاع التيار الكهربائي، أو تعطّلها، ما يتسبب في فساد الطعام وعدم مأمونيته.

وفي وقت سابق، تناولت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، 4 نصائح مختلفة للتعامل الآمن والسليم مع بقايا الأطعمة المطبوخة.

يجب التخلص من الطعام إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 32 درجة مئوية

قسّم الكميات الكبيرة من الأطعمة على أكثر من إناء للتخزين

تغطية الأطعمة يحافظ على رطوبة الطعام، ويوفر حماية من الروائح بالثلاجة

تقطيع اللحوم والدواجن لأجزاء صغيرة وتغليفها ووضعها بأواني متعددة

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن الخطوات أعلاه ستضمن سلامتك وتحافظ على جودة طعامك عند تخزينه في البيئة المناسبة لفترة زمنية ملائمة.