فاكهة المشمش..ما هي أبرز فوائدها؟

نشر الأربعاء ، 10 يناير / كانون الثاني 2024

فاكهة المانجو..شيف تشرح الطريقة المثالية لتقطيعها بلا هدر أي جزء منها

تشمل المانغو والأناناس والأفوكادو.. هذه هي فوائد تناول الفاكهة الاستوائية

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر المشمش من أنواع الفاكهة الموسمية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان. ويجب الحرص على تناولها بشكل منتظم للحصول على أكبر قدرٍ من الفوائد.

ويمكن استهلاك المشمش طازجًا أو كفاكهة مجففة.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن الخصائص الغذائية تعتمد بشكل كبير على أصناف المشمش، وأنظمة الزراعة، وظروف التخزين.

فوائد المشمش

ويحتوي المشمش على مركبات فينولية، مثل حمض "الكلوروجينيك"، و"الكاتيشين"، و"الإيبيكاتشين".

وتكمن أهمية هذه المركبات في زيادة نشاط مضادات الأكسدة، وهي مطلوبة في الغذاء، بسبب العلاقة المحتملة بين محتواها وانخفاض معدلات الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

كما تلعب بذور الفاكهة أيضًا دورًا رئيسيًا في كونها مضادّة للالتهابات.

ويحتوي المشمش أيضًا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المختلفة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information".

وتشمل ما يلي:

فيتامين C

يدعم وظيفة الخلايا المناعية المختلفة ويعزز قدرتها على الحماية من العدوى.

فيتامين A

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن أهمية فيتامين A تكمن فيما يلي:

المساعدة على عمل الجهاز المناعي بشكل أفضل للدفاع عن الجسم ضد المرض والعدوى

المساعدة على الرؤية في الضوء الخافت

الحفاظ على صحة الجلد و بطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف

المساعدة على نمو العظام والأسنان

الوقاية من الإصابة بالسرطان حيث يعمل كمضاد أكسدة

فيتامين B

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين "B" يساعد في تنشيط وتحفيز الجهاز المناعي.

البوتاسيوم

يحتاج الجسم إلى البوتاسيوم لتعزيز وظيفة الجهاز العصبي الطبيعية ومقاومة تقلّص العضلات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"هيئة الصحة بدبي".

ويعد الحفاظ على المستوى المناسب من البوتاسيوم مهم للحفاظ على سلامة ضربات القلب وتوازن ضغط الدم الطبيعي.

الألياف

يؤدي الحصول على كمية كافية من الألياف في النظام الغذائي الخاص بك، وخصوصا تلك القابلة للذوبان إلى:

التخفيف من مشاكل الإمساك وغيرها من مشاكل البطن.

منع الإصابة بالبواسير والانسدادات.

تخفيف بعض أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، مثل الإسهال، وآلام البطن، والغازات.

المساعدة على فقدان الوزن

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" أن قشور الفاكهة تحتوي أيضًا على العديد من الفيتامينات، ويجب ألّا تستغني عن تناولها أبدًا.