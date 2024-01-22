5 نصائح كي تكون صديقًا أكثر للبيئة في عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كيف يمكنك عيش حياة أكثر صداقة لكوكب الأرض، عندما يكون الكثير من الضرر الذي يحدث خارج نطاق سيطرتنا؟

ورغم أن أزمة المناخ ليست عبارة عن خطأ فردي، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يوجد شيء يمكنك القيام به. على نحو جماعي لإجراء بعض التغييرات الأساسية على نمط الحياة، وإحداث تأثيرًا إيجابيًا.

إليكم خمس طرق سهلة لبدء عام 2024:

تخفيف تناول اللحوم والالتزام بوجبة طعام واحدة أسبوعيًا

يُعد تناول اللحم من العناصر المساهمة بشكل كبير في أزمة المناخ. تولد تربية الأبقار كمية كبيرة من غاز الميثان، وهو غاز قوي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب. كما أن زراعة الغذاء لإطعام الحيوانات يتطلب الكثير من الطاقة،

ويتصدر تناول نظام غذائي غني بالنباتات قائمة التغييرات الصديقة للبيئة، لكنك لا تحتاج إلى التخلي عن اللحوم بالكامل، حتى تترك أثرًا جيدًا. ولكن، إذا كنت تتناول اللحوم يوميًا، فحاول تخفيضها إلى يوم واحد أسبوعيًا. وإذا كنت لا تستطيع تحمل فكرة التخلي عن اللحوم تمامًا، فالتزم بالدواجن، إذ أن أثر هذه الخطوة أقل خطورة على المناخ.

فنّ القيادة البيئية

يُعد العيش من دون سيارة أحد أفضل الأمور التي يمكنك القيام بها للمساعدة في الحد من أزمة المناخ، لكن القيام بذلك غير ممكن بالنسبة لغالبية الناس.

عوض ذلك، حاول إتقان فن القيادة الصديقة للبيئة. وتؤدي السرعة العالية، إلى إهدار الوقود، ويمكن أن تقلل من كفاءة استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة تصل إلى 30% على الطريق السريع. يؤدي استخدام الدفع الرباعي أيضًا إلى تقليل الكفاءة، لذا قم بإيقاف تشغيله عندما لا تحتاج إليه حقًا.

اطلب خيار الطاقة النظيفة من المرافق العامة

أصبحت المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، لكن مساحتها أكبر أيضًا. ادمج هذا الحجم مع ارتفاع درجات حرارة الصيف وزيادة عدد الأجهزة الإلكترونية التي ستشغلها، حتى تدرك الاتجاه التصاعدي في استخدام الكهرباء المنزلية.

لذا، قم بالاتّصال بمرفق الكهرباء الخاص بك، واسأل عما إذا كان بإمكانك الدفع مقابل الحصول على الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

رحلات جوية أقل لهذا العام

هل يمكنك القيام بالرحلة التي ترغب بها بالقطار أو السيارة؟ تتمتع القيادة بأثر أقل على المناخ مقارنة بالطيران، لا سيّما وأنّ السيارات أصبحت أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. كما أن تكلفة القيادة أقل من تكلفة الطيران، حتى عندما تبلغ أسعار الوقود مستويات قياسية.

الشروع بالمحادثة

العمل على المستوى الشخصي ضروري للمساعدة في حل أزمة المناخ. لكنه ليس كافيًا. يتوجب علينا التقليل من أثرنا على المناخ حيثما أمكن ذلك، ويتعين على صناع السياسات وقادة الصناعة أيضا أن يخطوا خطوات كبيرة في أقرب وقت ممكن.

لكن حتى يتحقق ذلك، ابدأ بالقيام في محادثة بمدينتك، أو جامعتك، أو مكان عملك حول كيفية تحسين أداء مجتمعك.