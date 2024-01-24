ما أبرز الفروقات بين شاي الأكياس والورق المجفف؟

يحمي من أمراض القلب وحتى السرطان.. ما هي فوائد الشاي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الشاي من بين أكثر المشروبات انتشارًا في العالم. ولكن، تختلف طريقة تحضيره من شخص إلى آخر، إذ أن هناك من يُفضّل شراء أكياس الشاي من السوق، وهناك من يميل إلى استخدام شاي الورق المجفف. ولكن، ما الفرق بينهما؟

ونشر مجلس الصحة الخليجي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، 5 فروقات أساسيّة بين النوعين.

أكياس الشاي:

تتميز بنكهة أقل وضوحًا

سريعة الغليان

قطع صغيرة جدًا أو ورق الشاي المطحون

أكثر مرارة

أقل خيارات من النكهات

شاي الورق المجفف

ورق كامل أو قطع صغيرة

يأخذ وقت أطول للغليان

يتميز بنكهة واضحة وغنيّة

أقل مرارة

يتوفر منه خيارات بنكهات عديدة

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" أن نكهات وأنواع الشاي تختلف بحسب مكان حصاد الأوراق وطريقة زراعتها ومعالجتها.

أكثر أنواع الشاي شهرة:

الشاي الأسود (الأكثر شعبية في العالم)

الشاي الأخضر

الشاي الأبيض

ما هي أبرز فوائد الشاي؟

يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الأمراض المزمنة

يحتوي على مادة الفلافونويد التي تساهم في تحسين صحة القلب

يساعد على زيادة اليقظة وتحسين الانتباه والنشاط

وينصح مجلس الصحة الخليجي بضرورة الابتعاد عن إضافة السكر، حيث أن تناول 2-3 أكواب من الشاي غير المحلّى يوميًا يرتبط بتقليل مخاطر الوفاة المبكرة، والسكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني.

ورغم فوائده العديدة، إلّا أنه يجب الحذر من استهلاك الشاي بكثرة.

والسبب أن هذا المشروب يحتوي على مادة الكافيين، ما يتسبب بشعورك بالقلق والتوتر، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة والسكان المصرية عبر منصة "فيسبوك".

كما حذّر الحساب الرسمي لـ"تجمع القصيم الصحي" عبر منصة "X" من استهلاك الشاي بكثرة بدلًا من الماء. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ويعاني غالبية المصابين بارتفاع ضغط الدم من الصداع، وضيق في التنفس، ونزيف الأنف، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

ويمكن للمرض أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية، وفشل القلب، والِكلى.

ولذلك، لا تنس ترطيب جسمك خلال اليوم عبر شرب الكثير من الماء.