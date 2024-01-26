سحب شراب السعال "روبيتوسين" من الأسواق بسبب خطر التلوث الميكروبي

نشر الجمعة ، 26 يناير / كانون الثاني 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم سحب بعض من شراب السعال "Robitussin Honey" من الأسواق بسبب "خطر التلوث الميكروبي"، وفقًا لإعلان نُشر يوم الخميس.

وتطلب شركة الرعاية الصحية للمستهلك، "Haleon"، استرجاع 8 دفعات من "Robitussin Honey CF Max Day Adult" و"Robitussin Honey CF Max Nighttime Adult"، مع تواريخ انتهاء الصلاحية حتى عامي 2025 و2026.

ويمكن أن يواجه الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة ويستخدمون المنتجات، "أوضاع صحية سلبية شديدة أو مُهدّدة للحياة"، وفقًا لـ"Haleon".

ومن غير المرّجح أن تحدث حالات عدوى مهددة للحياة لدى الأفراد الأصحاء.

وجاء في الإعلان: "ومع ذلك، لا يمكن استبعاد حدوث عدوى قد تتطلب التدخل الطبي بشكل كامل".

ويذكر أن "Robitussin Honey CF Max Day and Nighttime" عبارة عن شراب سعال للتخفيف من أعراض البرد، أو الأنفلونزا، أو حمى القش، أو أنواع مختلفة من حساسية الجهاز التنفسي.

وقالت الشركة: "تقوم Haleon بإخطار موزعيها وعملائها مباشرة، حيث زوّدتهم بتعليمات لإعادة جميع المنتجات التي تم سحبها".

وتابعت: "يجب توقف الأشخاص عن شراء واستهلاك المنتج المدرج فورًا".

وأوضحت Haleon: "اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك فورًا إذا واجهت أي مشاكل قد تكون مرتبطة بهذه المنتجات".