مليارات من حشرات الزيز تستعد لظهور نادر خلال فصل الربيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في غضون أشهر، تحفر هذه الحشرات طريقها للخروج من تحت الأرض، بعيونها الحمراء المشرقة، وتصدر أصواتا تصمّ الآذان تصدح في الهواء.

وربما لم يسبق لقاء هذه المخلوقات في الولايات المتحدة منذ أن كان توماس جيفرسون رئيسًا، ولن يحدث الأمر مرة أخرى حتى عام 2245. ويُعد ذلك ظهورا نادرا للحشرات التي يشير إليها البعض باسم السيكادابوكاليبس.

ومن المتوقع أن تظهر المليارات من حشرات الزيز هذا الربيع، حيث يظهر نوعان مختلفان في وقت واحد، أحدهما يظهر كل 13 عامًا، والآخر كل 17 عامًا.

وتُعد المجموعة البالغة من العمر 13 عامًا، والمعروفة باسم "Brood XIX"، أو الحضنة الجنوبية الكبرى، أكبر حضنة زيز دورية، وتمتد عبر جنوب شرق الولايات المتحدة. تظهر حضنة إلينوي الشمالية، أو الحضنة XIII، كل 17 عامًا.

ورغم أن فكرة حشرة الزيز قد تبدو نذير شؤم، إلا أن الخبراء يتوقعون أن النوعين لن يتداخلا بشكل كبير، وأن الحشرات نفسها، رغم كثرتها، غير ضارة.

وإليك ما تحتاج إلى معرفته قبل موسم حشرات الزيز

ظهور النوع Brood X من حشرات الزيز في إنديانابوليس عام 2021. ومن المتوقع ظهور مليارات من حشرات الزيز هذا الربيع، حيث سيظهر نوعان مختلفان في آن واحد. Credit: Jason Bergman/Sipa USA

تُعد حشرات الربيع هذه جزءًا من جنس أو مجموعة من حشرات الزيز في شرق الولايات المتحدة تُعرف باسم Magicicada أو الزيز الدوري. وتظهر ثلاثة أنواع في دورة مدتها 17 عامًا، وأربعة أنواع تظهر في دورة مدتها 13 عامًا.

ويختلف النمط الذي تتبعه الأنواع الدورية عن نمط الزيز "السنوي"، الذي ليس لديه في الواقع دورة حياة سنوية، رغم أنه يمكنك رؤيته كل صيف في غالبية أنحاء الولايات المتحدة. وتقضي صغار حشرات الزيز السنوية ما بين سنتين إلى خمس سنوات تحت الأرض، وتنمو ببطء، حتى تصبح جاهزة للظهور. وهناك العديد من الأجيال المتداخلة بحيث يبدو أن هناك تدفقًا مستمرًا من حشرات الزيز كل عام.

متى وأين ستظهر حشرات الزيز؟

تحلق حشرة الزيز Brood X بين قمم الأشجار في يونيو/ حزيران 2021 في كولومبيا، ميريلاند Credit: Chip Somodevilla/Getty Images

وستظهر حشرات الزيز الدورية هذا الربيع عندما تصل درجة حرارة التربة بعمق 8 بوصات إلى حوالي 18 درجة مئوية. ومن المرجح أن يحدث ذلك في وقت ما في منتصف شهر مايو/ أيار. وتستغرق دورة حياة الحشرات الفردية بضعة أسابيع فقط، ولكن ظهورها سيكون متدرجًا، لذلك سيكون هناك حوالي ستة أسابيع من ظهور حشرات الزيز.

وأوضح الدكتور جوناثان لارسون، وهو عالم حشرات والأستاذ المساعد بجامعة كنتاكي في أمريكا، أن تلك الفترة التي تبلغ شهرًا ونصف الشهر ستكون مليئة بالأصوات الصاخبة، والتزاوج، ثم النفوق.

يُعد الظهور المزدوج للنوعين XIX و XIII أمرًا نادرًا، ويحدث كل 221 عامًا. ولم يكن هذان النوعان فوق سطح الأرض في الوقت ذاته منذ عام 1803. وبعد هذا العام، لن يتم لم شملهما حتى عام 2245.

ومع ذلك، فإن التواجد المشترك لنوعي الزيز المختلفين، في مكان ما بالولايات المتحدة، ليس نادرًا تمامًا. إذ حدث ذلك آخر مرة في عام 2015؛ وسيحدث مرة أخرى في عام 2037.

ورغم أن التداخل الكبير بين نوعي الزيز غير مرجح، إلا أن وجود نوع واحد فقط في منطقة ما لا يزال يعني عددًا لا يُحصى من الحشرات.

وقال لارسون:"يجب توقع أن الكثير من الهياكل الخارجية للزيز ستغطي الأشجار والشجيرات. ويجب أن تتوقع سماع الكثير من الضوضاء". وأضاف أنه من المرجح أن تتواجد الحشرات في المناطق المشجرة القريبة من المياه.

وبينما أن الحجم الهائل للحشرات، إلى جانب أصواتها المميزة وعيونها الحمراء، قد يثير قلق البعض، إلا أن لارسون يشير إلى أن حشرات الزيز غير ضارة، كما أنها لا تشكل خطرا على نباتات الحدائق. ومع ذلك، إذا كانت لديك أشجار صغيرة، فمن المحتمل أن تتسبب حشرات الزيز في إتلافها عندما تقطع الحشرات الأغصان لتضع بيضها.

ويمكنك تخفيف هذا الضرر عن طريق تغطية الأشجار بشباك مضادة لحشرات الزيز.

وبعيدًا عن القصة العلمية الأكبر لحشرات الزيز، قال لارسون إنه يأمل أن يتقبل الأشخاص حشرات الزيز لمجرد أنها فرصة نادرة لرؤية بعض سلوكيات الحشرات الأكثر غرابة في العالم.

وأوضح لارسو أنها تُعد من أروع الحشرات في أمريكا، مؤكدًا: "آمل حقًا أن يقدّر الناس حقيقة أن هذه الظاهرة الطبيعية الفريدة لا يمكن الحصول عليها في أي مكان آخر".