الاحتضان والحمام الدافئ..10 طرق لتبقى دافئًا خلال فصل الشتاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع اجتياح الطقس الشتوي غالبية بلدان العالم، قد تتمثل أحد التحديات في البقاء دافئًا إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف التدفئة الداخلية.

وأوضح الدكتور جورج بنجامين، المدير التنفيذي لجمعية الصحة العامة الأمريكية، أن البقاء دافئا يُعد ضروريا "لمجموعة متنوعة من الأسباب الصحية".

وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم إصابة بالتهاب المفاصل، فإن المعاناة من حالة التيبس "في الظهر، والرقبة، والتهاب المفاصل يحدث بشكل أكبر في الطقس البارد".

ويمكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من حالات التمثيل الغذائي، أكثر حساسية تجاه الطقس.

وفيما يلي، 10 طرق للبقاء دافئًا هذا الشتاء - مع أو من دون تدفئة داخلية - والتي لن تكلفك الكثير.