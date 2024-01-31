الاحتضان والحمام الدافئ..10 طرق لتبقى دافئًا خلال فصل الشتاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع اجتياح الطقس الشتوي غالبية بلدان العالم، قد تتمثل أحد التحديات في البقاء دافئًا إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف التدفئة الداخلية.
وأوضح الدكتور جورج بنجامين، المدير التنفيذي لجمعية الصحة العامة الأمريكية، أن البقاء دافئا يُعد ضروريا "لمجموعة متنوعة من الأسباب الصحية".
وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم إصابة بالتهاب المفاصل، فإن المعاناة من حالة التيبس "في الظهر، والرقبة، والتهاب المفاصل يحدث بشكل أكبر في الطقس البارد".
ويمكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من حالات التمثيل الغذائي، أكثر حساسية تجاه الطقس.
وفيما يلي، 10 طرق للبقاء دافئًا هذا الشتاء - مع أو من دون تدفئة داخلية - والتي لن تكلفك الكثير.
قم بتدفئة نفسك باستخدام أجهزة تدفئة الأيدي من المتجر، أو وسادات التدفئة القابلة للاستخدام في الميكروويف، أو زجاجات الماء الساخن أو البطانيات الساخنة: قال جون إريك سميث، الأستاذ المشارك في قسم علم الحركة بجامعة ولاية ميسيسيبي بأمريكا، إن اتباع تعليمات الشركة المصنّعة والتركيز على منطقة الجذع أمر أساسي.
- حرك جسمك: قال سميث إن الأنشطة البدنية مثل التمارين الرياضية في الداخل أو الرقص يمكن أن تساعدك على الإحماء، ولكنها قد لا تجعلك تصل إلى النقطة التي تتعرق فيها. "نحن نتعرق لنفقد الحرارة، والتعرّق سيجعلنا أكثر برودة".
فكر مرتين قبل أخذ حمام دافئ: قال سميث: "رغم أن الحمام الدافئ سيشعرك بالارتياح لحظتها، إلا أنك ستشعر بالبرد بعد الخروج وستفقد بشرتك الرطبة الحرارة بسرعة أكبر".
الاحتضان. يمكن للاحتضان أن يمنحنا الدفء حقًا. وقال سميث عبر البريد الإلكتروني: "إننا نفقد حرارتنا بسبب البيئة عندما نحافظ على درجة حرارة الجسم. وزيادة ملامسة الجلد تقلل من فرص فقدان الحرارة للبيئة المحيطة بنا. وإذا كان شخصان تحت بطانية، فإن فقدان الحرارة معًا يمكن أن يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة تحت البطانية بسرعة أكبر مما يمكن أن يفعله أي منهما بشكل مستقل".
استمتع بالمشروبات والأطعمة الدافئة واستخدم الفرن والموقد لطهيها: قال سميث إنه نظرا لأن الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتين يتم استقلابها ببطء في الجسم، وقد تجعلك تشعر بالدفء. مثل الحساء مع الفول واللحوم. ويمكن أن تساعد وجبات الطهي البطيئة في توليد الحرارة طوال اليوم. وأكد بنجامين على أن المشروبات الدافئة "تساعد بالتأكيد على التخلص من البرد".
ارتداء طبقة إضافية من الملابس: قال سميث إن "ارتداء الطبقات أمر بالغ الأهمية، حتى وإن كانت رقيقة، إذ أنها تُضاف معًا لزيادة قدرة الشخص على الاحتفاظ بالحرارة. وفي كثير من الأحيان، يمكن لقميص أو سترة إضافية أن تعمد إلى تدفئة يديك وقدميك أكثر من زوج إضافي من الجوارب أو القفازات. وأضاف أنه مع ذلك، تأكد من أن طبقات الملابس لا تجعل ملابسك ضيقة، لأن ذلك قد يقلل من تدفق الدم وبالتالي قدرة جسمك على إيصال الدم الدافئ إلى تلك المناطق.
- إغلاق النوافذ والأبواب: حتى وإن كانت النوافذ والأبواب مغلقة ومقفلة تمامًا، يمكن أن تتسرب تيارات الهواء من خلال الشقوق الصغيرة. وقال بنجامين إنه بالنسبة الأبواب، فإن سدادات تيار الهواء القماشية تُعد "فعالة للغاية".
بسط السجاد: يمكن أن تكون أكثر دفئًا عند اللمس من الأرضيات العارية.
اجلس بالقرب من المدافئ الداخلية: يمكنك استخدام مدفأة محمولة بأمان إذا كانت ذات خاصية الإغلاق التلقائي، ويمكن توصيلها بمقبس الحائط بدلاً من سلك التمديد. وبما أن سخانات الفضاء هي سبب شائع للحرائق، فيجب أن تكون على بعد 3 أقدام على الأقل من أي ستائر، أو فراش، أو أثاث.
- إغلاق الغرف غير المأهولة. من خلال إغلاق أبواب الغرف التي لا يستخدمها أحد، يمكنك إنشاء حواجز إضافية بينك وبين الطقس البارد في الخارج. ويمكن أن يساعد هذا أيضًا في منع فقدان الحرارة بالغرفة التي تتواجد فيها.