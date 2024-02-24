سيظهر الجرم السماوي الذهبي، الملقب بالقمر الثلجي مثل أي بدر مكتمل تقريبًا. هنا، يسطع نور القمر الثلج في سماء أبروتسو، إيطاليا، في فبراير/ شباط 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مساء يوم السبت 24 فبراير/ شباط، يبلغ البدر المكتمل، المعروف باسم القمر الثلجي، ذروته، ويضيء سماء الليل في جميع أنحاء العالم.

عند الساعة 7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مساء السبت، يبلغ القمر ذروة اكتماله وفق EarthSky، لكن بالنسبة للعين البشرية، سيظهر القمر مكتملًا لبضعة أيام، لذا فإن أفضل وقت لمشاهدته سيكون في الليالي التي تسبق ذروته وتلك التي تلي هذا الحدث.

وبينما يطلق عليه اسم "قمر الثلج"، المستوحى من غزارة تساقط الثلوج في فبراير/ شباط، في أجزاء من الولايات المتحدة، بحسب تقويم المزارعين، فإنّ الجرم السماوي الذهبي سيبدو تقريبا مثل أي قمر عادي مكتمل. لكن هذا القمر سيكون قمرًا صغيرًا، ما يعني أنه قد يبدو أصغر قليلاً من المعتاد.

وقالت راشيل كليما، عالمة

جيولوجيا الكواكب، وخبيرة القمر بمختبر الفيزياء التطبيقية في جامعة جونز هوبكنز بلوريل في ولاية ماريلاند: "إنه أبعد قليلاً عن الأرض من العادة".

وأوضحت أنه سيكون "أصغر بحوالي 10٪. لذلك قد يبدو أصغر قليلا.

وقالت كليما: "لكن في كثير من الأحيان، عندما يرى الناس قمرا ضخما حقا، يكون ذلك عادة لأنه منخفض في الأفق، وليس بسبب المسافة الفعلية منه".

وتحدث مرحلة اكتمال القمر عندما يصطف القمر والأرض والشمس بهذا الترتيب. وأوضحت كليما إن اكتمال القمر في فبراير/ شباط سيحدث عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض في مداره الإهليلجي المعروف باسم الأوج. سيكون القمر الصغير أيضًا أقل إنارة بنسبة 30% تقريبًا من العادة، وفقًا لـEarthSky، ما يسمح برؤية أفضل قليلًا للأجرام السماوية القريبة، من دون متوسّط ​​التداخل الضوئي.

هذا العام، سيُرى القمر الثلجي ساطعًا بجوار نجم كوكبة الأسد اللامع، Regulus. وعند الاقتراب من ذروة القمر، أي ليلة 23 فبراير/ شباط، سيتم رؤية النجم أسفل الجرم السماوي مباشرة، وفقًا لموقع EarthSky.

وأشارت كليما إنه من الواضح أنك لا تحتاج إلى أي معدات خاصة للاستمتاع برؤية القمر، لكن المنظار يمكن أن يكون أداة جيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى رؤية معالمه وحفره بوضوح. وأضافت أنه من الأفضل مشاهدة البدر في سماء صافية.

استكشاف القمر

نجحت مركبة الهبوط القمرية أوديسيوس يوم الخميس، بالهبوط بسلاسة على مقربة من القطب الجنوبي للقمر، محققة إنجازًا لم تحاول أي مركبة من الولايات المتحدة القيام به منذ انتهاء برنامج أبولو، قبل أكثر من خمسة عقود. تمثل مهمة IM-1 التي أطلقتها شركة Intuitive Machines أيضًا أول مركبة فضائية تجارية تهبط بسلاسة على سطح القمر وسط اندفاعة دولية متجددة نحو سطح القمر.

ولفىى كليما إلى أنّ "الأمر الجميل الذي تحلم به عندما تنظر إلى القمر الآن هو مقدار النشاط المتجدد هناك على المستوى الدولي". وقالت: "نحن نفتح بشكل أساسي حقبة جديدة من استكشاف القمر. عندما تبدأ هذه الشركات المختلفة بالهبوط على القمر، سنكون قادرين على تعلم الكثير عنه وسيكون هذا العالم الجديد بالكامل، العالم الاقتصادي والعالم العلمي، مفتوحًا أمامنا.

المزيد من اكتمال القمر هذا العام

بين 12 قمرًا مكتملًا في عام 2024، فإن البدر في فبراير/ شباط سيكون القمر الصغير الوحيد لهذا العام، في حين أن الأحداث القمرية في سبتمبر/ أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول، ستعتبر أقمارًا عملاقة، وفقًا لموقع EarthSky.

يمكن أن تختلف تعريفات القمر العملاق، لكن المصطلح يشير عمومًا إلى البدر الذي يكون أقرب إلى الأرض من المعتاد، وبالتالي يبدو أكبر وأكثر سطوعًا في سماء الليل. يرى بعض علماء الفلك أن هذه الظاهرة تحدث عندما يكون القمر ضمن 90٪ من الحضيض، وهو في النقطة الأقرب له من الأرض في المدار.

وفيما يلي الأقمار الكاملة المتبقية لعام 2024:

25 مارس/ آذار: القمر الدودي

23 أبريل/ نيسان: القمر الوردي

23 مايو/ أيار: قمر الزهرة

21 يونيو/ حزيران: قمر الفراولة

21 يوليو/ تموز: باك مون

19 أغسطس/ آب: قمر سمك الحفش

17 سبتمبر/ أيلول: قمر الحصاد

17 أكتوبر/ تشرين الأول: قمر الصياد

15 نوفمبر/ تشرين الثاني: قمر القندس

15 ديسمبر/ كانون الأول: القمر البارد

خسوف الشمس والقمر

ومن المتوقع حدوث كسوفات متعددة خلال عام 2024، بينها نوعين من خسوف القمر ونوعين من كسوف الشمس، وفقًا لـ Old Farmer's Almanac.

وأكثر هذه الأحداث المرتقبة هو الكسوف الكلي للشمس المنتظر في 8 أبريل/ نيسان، والذي سيكون مرئيا في أجزاء من المكسيك والولايات المتحدة وكندا. ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب وجه الشمس تماما.

سيظل الأشخاص خارج مسار الكسوف الكلي قادرين على رؤية كسوف جزئي للشمس حيث يحجب القمر جزءًا فقط من وجه الشمس.

زخات الشهب عام 2024

يمكن لراصدي السماء أن يتطلعوا إلى عدد كبير من زخات الشهب هذا العام، وفقًا لجمعية النيازك الأمريكية.

تاليًا التواريخ التي من المتوقع أن تصل فيها أحداث النيزك إلى ذروتها هذا العام.

ليريدس: 21-22 أبريل/ نيسان

إيتا الدلويات: 4-5 مايو/ أيار

الدلويات في جنوب الدلتا: 29-30 يوليو/ تموز

ألفا برج الجدي: 30-31 يوليو/ تموز

البرشاويات: 11-12 أغسطس/ آب

التنينيون: 7-8 أكتوبر/ تشرين الأول

أوريونيدس: 20-21 أكتوبر/ تشرين الأول

توريدات الجنوب: 4-5 نوفمبر/ تشرين الثاني

توريدات الشمالية: 11-12 نوفمبر/ تشرين الثاني

ليونيداس: 17-18 نوفمبر/ تشرين الثاني

الجوزاء: 13-14 ديسمبر/ كانون الأول

Ursids: 21-22 ديسمبر/ كانون الأول