القمر الثلجي يزين سماء السعودية ومصور يوثق هذه الظاهرة الفلكية

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دبي، الإمارات العربية الوحيدة (CNN)-- منذ الإعلان عن اقتراب ظاهرة القمر الثلجي، أصبح العديد من الأشخاص من حول العالم يترقبون ظهوره. وكان المصور السعودي محمد الهذلي، ممن يترقبون ظهوره في السماء.

ومساء الأحد، قام المصور السعودي، محمد الهذلي، بتوثيق مشهد القمر الثلجي، وهو يزين سماء المملكة العربية السعودية.

ويظهر القمر في إحدى صوره ساطعاً بجانب برج الساعة في مدينة مكة، بينما تبين صورة أخرى القمر وهو يبرز من وراء البرج ذاته، بشكلٍ يبين سطوعه بشكل أكبر.

وثق المصور السعودي محمد الهذلي مشهد القمر الثلجي في سماء السعودية.

وحرص الهذلي على التحضير من أجل هذه الظاهرة الفلكية، فقال في حديث مع موقع CNN بالعربية: "قمت بالتحضير قبل وقت التصوير بـ24 ساعة، لاختيار المكان والزمان المناسبين لالتقاط الصور".

صورة للقمر الثلجي من وراء برج الساعة في مكة، بالمملكة العربية السعودية.

والتقط المصور هذه المشاهد من قمة جبل، وذلك بعد مواجهته لظروف جوية غير مناسبة سرعان ما تحسنت في النهاية، وفقاً لما قاله.

وأشار المصور إلى أن القمر شكلّ منظراً بديعاً وزاهياً في السماء.

ويُطلق بعض الخبراء على قمر هذا الشهر اسم "القمر العملاق"، ما يعني أنه يُعد واحداً من أضخم أقمار عام 2020، وسيبدو كبيراً بشكل خاص عند ارتفاعه وهبوطه.

ومع ذلك، يختلف الخبراء حول شروط "القمر العملاق"، وفقاً لمنظمة "EarthSky".

وبينما يرى عالم الفيزياء الفلكية المتقاعد من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والمصور، فريد إسبيناك، أن الحدث يُعتبر "قمرا عملاقا"، يرى آخرون أنه ليس كذلك.

ويرى عالم الفلك ريتشارد نول أن أول "قمر عملاق" لعام 2020 سيظهر في 9 مارس/آذار.

و"القمر العملاق" عبارة عن قمر مكتمل يحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره.