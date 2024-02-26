هل ممارسة الرياضة خلال عطلة نهاية الأسبوع تؤثر على دهون الجسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتعذّر عليك ممارسة الرياضة خلال أسبوع العمل؟ لا بأس بذلك، إذ كشفت دراسة جديدة أن الالتزام بتوصيات التمارين الأسبوعية على مدى يومين مثل عطلة نهاية الأسبوع، أو ما يُطلق عليها كثيرون عبارة "محارب عطلة نهاية الأسبوع"، سوف يزيل الدهون أيضًا.

وكانت دعت كل من منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة النشاط البدني المعتدل لمدة 150 دقيقة بالخد الأدنى أسبوعيًا، أو 75 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني القوي أو مزيج من الاثنين معًا، بالتوازي مع بعض تدريبات القوة والمرونة.

وقالت المؤلفة والناشرة ليهوا تشانغ، عالمة الرعاية الصحية في المركز الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية، والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، وكلية بكين يونيون للطب، في بكين إن "نمط المحارب في عطلة نهاية الأسبوع يستحق الترويج له أمام الأفراد الذين لا يستطيعون تلبية الوتيرة الموصى بها في الإرشادات الحالية".

وفي حديث لها مع CNN، لفتت إلى أنّ "نتائجنا تشير إلى أنه لا يوجد فرق بين نمط المحارب في عطلة نهاية الأسبوع، والنمط النشط بانتظام بالنسبة للسمنة في البطن والسمنة العامة (الدهون)".

لكن، كان ثمة تحذير واحد، إذ قال تشانغ إنّ متوسّط تمارين المحاربين في عطلة نهاية الأسبوع كانت أعلى كثافة ومدتها أطول من التدريبات خلال أيام الأسبوع التي أجراها المشاركون في الدراسة. حيث مارس المشاركون في الدراسة خلال عطلة نهاية الأسبوع 147.6 دقيقة، أي تقريبًا كامل التوصية الموزعة على أسبوع، في كل من جلستي التمرين.

وعلقت تشانغ قائلة إن ذلك قد "يفسر جزئيا نتائجنا، لكننا نحتاج إلى مزيد من التحقيق".

من جهته، علّق الدكتور أندرو فريمان، مدير الوقاية من القلب والأوعية الدموية والعافية في المركز الوطني اليهودي للصحة، بالقول إنّ الأشخاص الذين يمكنهم ممارسة الرياضة لأكثر من ساعتين متواصلتين قد يُعتبروا نوعًا فرعيًا من المحاربين في عطلة نهاية الأسبوع الذين لديهم "نوع مختلف من فسيولوجيا التمارين إذ يمكنهم حقًا الاستمرار فيها لفترة طويلة".

وسأل فريمان غير المشارك في الدراسة: "هل سبق لك أن حاولت الركض أو ركوب الدراجة بشكل مكثف لأكثر من ساعة"؟، وتابع أن "الأمر يتطلب بعض التدريب الجاد للوصول إلى هناك. لذا فإن محاربي عطلة نهاية الأسبوع في هذه الدراسة هم أشخاص يتمتعون بالفعل بلياقة ممتازة، وربما هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتدربون بها".

استخدام أداة فحص موثوقة للجسم

وحللت الدراسة، التي نُشرت في مجلة السمنة الثلاثاء، الدهون في الجسم لدى أكثر من 9600 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما والذين كانوا جزءا من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES)، وهي دراسة اتحادية طويلة الأمد تقيّم الحالة الصحية والتغذوية. للبالغين والأطفال في الولايات المتحدة.

استخدمت الدراسة أداة موضوعية تُسمى قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة، أو مسح DXA، لقياس المستويات الإجمالية للدهون ودهون البطن، والتي تُعتبر من أخطر أنواع الدهون على الصحة العامة.

وبخلاف قياسات مؤشّر كتلة الجسم (BMI) التي تُعد تقديرًا أوليًا للدهون في جسم الشخص بناءً على الطول والوزن، فإن فحوصات DXA تعطي تحليلًا أكثر دقة ومتعمقًا لكثافة العظام، والأنسجة الدهنية، والكتلة الخالية من الدهون.

وقالت تشانغ إنه "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تدرس الارتباط بين أنماط النشاط البدني وكتلة الأنسجة الدهنية (الدهونية) التي يتم قياسها بواسطة DXA".

في الدراسة، كان لدى كل من 772 من المحاربين في عطلة نهاية الأسبوع، و3277 ممّن يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، انخفاضًا في دهون البطن التي تم قياسها بواسطة DXA، وانخفاض محيط الخصر، وانخفاض كتلة الدهون في الجسم بالكامل، وانخفاض مؤشر كتلة الجسم مقارنة بـ5580 شخصًا قالوا إنهم لم يمارسوا التمارين الرياضية بانتظام.

ووجدت الدراسة أن هذه المثابرة أتت ثمارها عندما يتعلق الأمر بدهون البطن. وأفادت الدكتورة بيفرلي تشانغ، الأستاذة المساعدة في الطب السريري بمركز التحكم الشامل بالوزن التابع لكلية طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك الأمريكية، في بيان لها، أن محاربي عطلة نهاية الأسبوع الذين مارسوا التمارين الرياضية بقوة أشد وفترة أطول كانت لديهم "دهون أقل في منطقة البطن".

وخلصت تشانغ، غير المشاركة في البحث أنه "على مستوى عالٍ، تؤكد هذه الدراسة من جديد القول المأثور القديم حول النشاط البدني والصحة: أي القيام بنشاط أفضل من عدم القيام بنشاط. لكن الفكرة الرئيسية تمثلت بأن الناس يجب أن يتحلوا بالنشاط بأي طريقة تناسب أسلوب حياتهم".