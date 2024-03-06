إحدى سلالات الأنفلونزا باتت من التاريخ.. والسبب جائحة كورونا!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لمدة 10 سنوات، تمكن الأمريكيون من الحصول على لقاحات الأنفلونزا التي تحمي من أربع سلالات من الفيروس، وهما سلالتان من النمط A وسلالتان من النمط B.

لكن ابتداء من هذا الخريف، ستحتوي جميع لقاحات الأنفلونزا الموزعة في الولايات المتحدة على ثلاث سلالات فقط، وقد حدث هذا التغيير جزئيا بفضل "كوفيد-19".

وقد صوّتت لجنة من الخبراء، الذين يقدمون المشورة بشأن اللقاحات لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالإجماع على التوصية بلقاحات الأنفلونزا ثلاثية السلالات، التي تستبعد أي فيروسات من نمط B، التي تعد جزءًا من سلالة Yamagata.

وسجلت فيروسات Yamagata تراجعًا قبل الجائحة، ويبدو أن جميع الاحتياطات التي ساعدت الأشخاص على تجنب الإصابة بعدوى "كوفيد-19"، ضمنًا ارتداء الكمامات، والبقاء في المنزل، وتحسين التهوئة، قد قضت عليها. ولم يتم اكتشافها في الفحوص منذ مارس/ آذار عام 2020.

وكانت إحدى سلالات Yamagata تُدرج سنويًا عادةً في وصفة لقاح الأنفلونزا، لذلك واجه مصممو اللقاحات هذا العام مأزقًا، هل يجب عليهم إسقاط السلالة من التركيبة أم الاحتفاظ بها؟

وفي تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت فيروسات Yamagata في أوجها، لم يُشاهد فرع آخر من فيروسات أنفلونزا السلالة B يُسمى Victoria إلا بشكل متقطع في الفحوص، لكنه عاد للظهور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

فماذا لو عادت سلالة Yamagata بعد غياب طويل؟ ليس من السهل تغيير طريقة تصنيع لقاحات الأنفلونزا، وتتطلب هذه التغييرات مراجعة وموافقة الجهات التنظيمية>

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن "إدراج مستضدات سلالة Yamagata في لقاحات الأنفلونزا لم يعد مبرّرا".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال خبراء اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا إنه يجب التخلّص من سلالات Yamagata في أسرع وقت ممكن.

وقال الدكتور أرنولد مونتو، وهو عضو في اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية، إن التغيير يحدث بشكل أسرع من المتوقع.

ولفت إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول، عندما صوّتت اللجنة لأول مرة على التوصية بإزالة سلالة Yamagata من لقاحات الأنفلونزا، قيل لهم إنه قد يكون من المستحيل استبعادها في الموسم المقبل بسبب الروتين التنظيمي.

وأشار الدكتور جيري وير، مدير قسم المنتجات الفيروسية في إدارة الغذاء والدواء، يوم الثلاثاء، إلى أن الوكالة تعمل مع الشركات المصنعة لإخراج سلالة Yamagata من اللقاحات الأمريكية في الوقت المناسب لموسم الأنفلونزا 2024-2025.

وقال وير خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، إنه "في هذا الوقت، قدمت كل شركة من الشركات المصنعة للقاحات الأنفلونزا في الولايات المتحدة ملفات تنظيمية محدّثة تتعلق بلقاح الأنفلونزا ثلاثي التكافؤ، والموافقة على جميع التقديمات التنظيمية اللازمة تسير على الطريق الصحيح لموسم 2024-25".

وفي الواقع، أشار وير إلى أن الولايات المتحدة كانت قادرة على التحرك بشكل أسرع من بعض الدول الأخرى لأن جميع الشركات المصنعة للقاحات حصلت بالفعل على موافقات على لقاحات الأنفلونزا ثلاثية التكافؤ هنا في البلاد.

ويستغرق الأمر وقتًا أطول في أجزاء أخرى من العالم لإجراء التبديل.

ولهذا السبب، صوتت اللجنة أيضًا للتوصية بصيغة من أربع سلالات، ضمنًا سلالة Yamagata، للقاحات التي ستصنع في الولايات المتحدة ولكن ستوزع في دول أخرى.

وأشار باحثون آخرون إلى أن إسقاط سلالة Yamagata من شأنه أن يحرر الطاقة الإنتاجية لزيادة عدد الجرعات المصنوعة عالميًا، وهو أمر من شأنه أن يفيد البلدان المتضررة من النقص

وفي مقال تناول التغييرات المتوقعة، نُشر في 28 فبراير/ شباط الماضي، في مجلة نيو إنغلاند الطبية، قال مونتو ووير والدكتورة ماريا زامبون من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن هذه الخطوة تفتح الباب للنظر في تركيبات لقاح جديدة.

ونظرًا لأن سلالات B/Victoria وA/H1N1 المستخدمة في الجرعة غالبًا ما تكون أكثر فعالية من مكون A/H3N2، فقد اقترح بعض الخبراء مضاعفة جرعة H3N2.

ولكن بحسب ما ذكره مؤلفو المقال، فإن أي تغيير من هذا القبيل سيتطلب إجراء اختبارات وموافقة تنظيمية، ولهذا السبب، ليس مرجحًا أن نشهد عودة لقاحات الأنفلونزا رباعية السلالات بسرعة كبيرة.

وأضافوا أنه بدلاً من ذلك سيكون "هدفًا طويل المدى لتحسين فعالية اللقاح".

وفي هذه الأثناء، سيواصل العلماء اختبار فيروسات الأنفلونزا، فقط للتأكد من أن Yamagata بات من الماضي.. في كتب التاريخ.