ألماني تلقّى عمدًا 217 جرعة مضادة لـ"كوفيد-19".. ماذا حدث له؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت دراسة جديدة عن حصول رجل ألماني يبلغ من العمر 62 عامًا، على 217 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا عمدًا، خلال 29 شهرًا، أي بمتوسط جرعة واحدة كل 4 أيام.

ماذا حصل له؟

لخّصت مُراسَلة نُشرت في مجلة "لانسيت" للأمراض المعدية، يوم الإثنين، حالة الرجل من مدينة ماغديبورغ الألمانية.

وأوضحت أنّ "التطعيم المُفرط" لم يتسبّب له بأي آثار صحيّة ضارّة، لكنّه لم يُحسّن أيضًا من استجابته المناعية بشكل كبير.

وأفاد الرجل، الذي لم يذكر اسمه في المراسلات التزامًا بقواعد الخصوصية الألمانية، أنه تلقّى 217 جرعة من لقاح "كوفيد-19" بين شهري يونيو/ حزيران 2021 ونوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وبين هؤلاء، تم تأكيد 134 جرعة من قبل المدّعي العام، ومن خلال وثائق مراكز التطعيم، أما الـ83 الأخرى فقد تم الإبلاغ عنها ذاتيًا، وفق ما ورد في الدراسة.

وقالت الدكتورة إميلي هابي ميلر، الأستاذة المساعدة في الطب وعلم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية "ألبرت أينشتاين" للطب، غير المشاركة في البحث: "هذه حالة غير عادية حقًا لشخص يتلقى هذا العدد من لقاحات "كوفيد-19"، ومن الواضح أنه لا يتّبع أي نوع من الإرشادات".

وتابعت: "ربما لم يُصب بـ’كوفيد-19‘ لأنّه كان محميًا بشكل جيد في الجرعات الثلاث الأولى من اللقاح.. نحن أيضًا لا نعرف شيئًا عن سلوكياته".

ويُذكّر الدكتور كيليان شوبر، كبير مؤلفي الدراسة الجديدة والباحث في جامعة إرلنغن نورنبيرغ، أنّ هذه الدراسة تعكس حالة فردية، ونتائجها غير قابلة للتعميم.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أنّهم لا يؤيدون "التطعيم المفرط" كاستراتيجية لتعزيز المناعة.

وأضاف شوبر: "الفائدة لن تختلف كثيرًا إذا حصلت على التطعيم ثلاث مرات أو 200 مرة".

إثارة الشكوك

ووفقًا لتاريخه التحصيني، حصل الرجل على أول لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" في شهر يونيو/ حزيران 2021. وتلقّى 16 جرعة أخرى في ذلك العام، بمراكز عبر ولاية ساكسونيا الشرقية.

وحصل أيضًا على 48 جرعة في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2022، ثم تلقى 34 جرعة أخرى في شهر فبراير/ شباط، و6 جرعات في شهر مارس/ آذار.

في هذا الوقت تقريبًا، زادت شكوك موظفي الصليب الأحمر الألماني في مدينة دريسدن الألمانية، وأصدروا تحذيرًا لمراكز التطعيم الأخرى، وشجعوهم على الاتصال بالشرطة في حال رؤية الرجل مجددًا، بحسب ما ذكرته قناة RTL التابعة لـCNN في أبريل/ نيسان 2022.

وفي مطلع شهر مارس/آذار، زار الرجل مركز التطعيم في بلدة إيلنبورغ، حيث اعتقلته الشرطة. وكان يشتبه في قيامه ببيع بطاقات التطعيم لأطراف ثالثة، بحسب قناة RTL.

وفتح المدعي العام في ماغديبورغ تحقيقًا مع الرجل بتهمة الإصدار غير المصرّح به لبطاقات التطعيم وتزوير الوثائق، لكن لم ينتهِ الأمر بتقديم تهم جنائية، وفقًا للدراسة.

آثار فرط التطعيم

قرأ الباحثون عن الرجل في الأخبار وتواصلوا معه من خلال المدعي العام الذي يحقّق بقضيته في شهر مايو/ أيار 2022. وبحلول تلك اللحظة، كان قد تلقى 213 جرعة.

ووافق على تقديم المعلومات الطبية، وعيّنات الدم، واللعاب.

وقال شوبر إنه شرع أيضًا بالحصول على 4 جرعات أخرى من لقاح "كوفيد-19"، وهو ما يتعارض مع النصيحة الطبّية للباحثين.

ولم تظهر أي تشوّهات مرتبطة بفرط التطعيم، بحسب الدراسة.

ولكن أدى إلى زيادة عدد الخلايا التائية والبائية، من دون أن يؤثر على جودة الجهاز المناعي التكيّفي.

وأوضح شوبر: "إذا أخذت رمز الجهاز المناعي كجيش، فإن عدد الجنود أعلى، لكن الجنود أنفسهم ليسوا مختلفين".

وفي المجمل، حصل الرجل على 8 تركيبات من اللقاح، ضمنًا لقاحات "mRNA" من شركتي "فايزر/ بيو إن تك" و"مودرنا"، ولقاح قائم على ناقلات الأمراض من شركة "جونسون & جونسون"، ولقاح البروتين المؤتلف من شركة سانوفي.

ولفتت ميلر إلى أنها لا تعتقد "أنّ هناك أي طبيب أو مسؤول في الصحة العامة سيوصي بالإقدام على ما فعله هذا الرجل".

وتابعت: "تحدث إلى طبيبك، واتبع جداول اللقاحات الموصى بها، ويجب أن يكون هذا أفضل شيء تفعله كي تحمي نفسك من ’كوفيد-19‘ وحماية صحتك".