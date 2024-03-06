حصل رجل على 217 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا عمدًا خلال 29 شهرًا، أي بمتوسط جرعة واحدة كل 4 أيام.

في هذه العملية، أصبح بشكل أساسي تجربة "تمشي" لجرعات كوفيد وأثرها على جهاز المناعة البشري.

أقدم هذا الرجل على تلقي الجرعات من دون أي توجيه طبي، وقد كان قيد التحقيق من قبل السلطات في ألمانيا، عندما تلقّى 217 جرعة.

وهكذا اكتشفه الباحثون الطبيون وبدأوا بدراسة حالته، وما وجدوه هو عدد أكبر من الخلايا المناعية من حيث الأجسام المضادة والخلايا التائية، مقارنة بمجموعة المقارنة التي حصلت للتو على ثلاث جرعات من اللقاح، لكن استجابته المناعية لم تكن بالضرورة أفضل أو أسوأ من مجموعة التحكم تلك.

والأمر الجدير بالذكر أن الرجل لم يصب أيضًا بفيروس كورونا مطلقًا، رغم أنهم يقولون إنهم لا يعرفون ما إذا كان ذلك بسبب كل هذه الجرعات، أو بسبب سلوكه، أو أي شيء آخر.

وفي تقرير مراسلة CNN، ميغ تيريل، المزيد عن هذا الأمر وماذا حلّ بهذا الرجل.