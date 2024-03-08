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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستُصبح Opill أول وسيلة لمنع الحمل تؤخذ عبر الفم، حاصلة على إذن استخدامها من دون الحاجة لوصفة طبية بأمريكا. وستكون متاحة في المتاجر وعبر الإنترنت هذا الشهر، وفقًا لشركة Perrigo التي تقف وراء المنتج.

ويبلغ سعر التجزئة المقترح من قبل الشركة المصنّعة 19.99 دولارًا أمريكيًا لكمية تكفي لشهر واحد، و49.99 دولارًا أمريكيًا لكمية تكفي لثلاثة أشهر.

وأعلنت Perrigo الإثنين، أنّ حبوب Opill شُحِنت إلى كبار تجار التجزئة والصيدليات، وستكون متاحة للطلب المسبق لدى تجار تجزئة محدّدين، بدءًا من هذا الأسبوع.

وبمجرد وصول المنتج إلى الرفوف، يمكن لأي شخص شراؤه من دون الحاجة لوصفة طبية، كما أنّه سيكون متاحًا أيضًا عبر موقع Opill.com على الإنترنت.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي، ورئيس قسم الرعاية الذاتية للمستهلكين في الأمريكتين في Perrigo، تريونا شميلتر: "عندما يأتي الأمر للشراء عبر الإنترنت، يفترض أن يكون (المنتج) متاحًا للطلب على الفور تقريبًا".

أما بالنسبة لتوفره، فقالت: "أتوقع أنّ الأمر سيستغرق بضعة أسابيع حتى يمر عبر خط التوزيع، ونقوم بشحنه إلى مرافق التوزيع الخاصة بتجار التجزئة، ومن ثم عليهم شحن المنتج إلى متاجرهم".

وعند استخدام منتج Opill بحسب التوجيهات في الوقت ذاته يوميًا، أشارت شركة Perrigo إلى أنّ فعاليته في منع الحمل تبلغ نسبتها 98%.

ومعظم حبوب منع الحمل فعالة بنسبة تصل إلى 99% في منع الحمل، لدى تناولها وفقًا للتعليمات اليومية.

في العام الماضي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على توفير عقار Opill من دون وصفة طبية.

وأثار المنتج منذ ذلك الحين بعض الأسئلة حول تكلفته.

وتُعد مجموعة Free the Pill للمناصرين بين أولئك الذين يحثون على خفض الأسعار.

في شهر يناير/كانون الثاني، أرسلت منظمة Free the Pill مراسلة إلى Perrigo، داعيةً الشركة وتجار التجزئة إلى بيع كمية من منتج Opill تكفي لـ3 أشهر مقابل 15 دولارًا فقط.

وأفادت الرسالة:"نحن نحث شركة Perrigo أيضًا على تنفيذ برنامج قوي وسهل الوصول إليه، لمساعدة المستهلكين الذين لا يستطيعون دفع هذا الثمن".

كما أضافت: "قرار Perrigo وتجار التجزئة بتوفير Opill بأسعار معقولة قد يساعد في مكافحة عدم المساواة في وسائل منع الحمل، المتجذّرة في العنصرية المنهجيّة وغيرها من أشكال القمع، والتي لا تزال قائمة بالفعل في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وقالت شميلتر من Perrigo إنّ مجموعات المناصرة مثل Free the Pill كانت "حيوية في بناء البحث، وتثقيف الجمهور، وتثقيفنا، مع كونها مناصرة لتوفير حبوب منع الحمل من دون وصفة طبية".

وأكّدت أنّه سيكون لدى Perrigo برنامجًا للمساعدة في التكاليف، متاح للأشخاص المؤهّلين من ذوي الدخل المنخفض، والأشخاص الذين ليس لديهم تأمين.

وسيكون البرنامج متاحًا في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا للدكتورة كولين ديني، مديرة تنظيم الأسرة في مستشفى جامعة "نيويورك لانغون"، لا تزال مشاكل التكلفة والتغطية التأمينية تجعل منتج Opill بعيدًا من متناول بعض الأشخاص، بحسب ما صرّحت لـCNN.

لكن بشكلٍ عام، تُعتبر حبوب منع الحمل التي لا تحتاج إلى وصفة طبية "خطوة كبيرة إلى الأمام"، بحسب ما ذكرت.

تعمل Opill كـ"حبة صغيرة" تَستخدم هرمون البروجستين فقط لمنع الحمل.

وقالت كبيرة المسؤولين الطبيين والمؤسسة المشاركة لدى شركة Carrot Fertility، العالمية لرعاية الخصوبة، الدكتورة عاصمه أحمد، إنّ حبوب منع الحمل الهرمونية المركبة، والتي تحتوي على كل من البروجستين والإستروجين، تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم بنسبة أكبر من حبوب منع الحمل التي تحتوي على البروجستين فقط.

وعند حديثها عن الحبوب التي تؤخذ عبر الفم، أوضحت أحمد لـCNN: "الحبوب التي تحتوي على البروجستين فقط لا تزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية مثل حبوب منع الحمل المركبة، الأمر الذي يجعلها خيارًا رائعًا لبعض الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول حبوب منع الحمل المركبة".

وبما أنّ Opill عبارة عن وسيلة منع حمل تؤخذ عبر الفم تحتوي على البروجستين فقط، أكّدت الدكتورة أشلي برانت، مديرة تنظيم الأسرة المعقد في "كليفلاند كلينيك"، أنّها "آمنة جدًا" بالنسبة للغالبية العظمى من النساء اللواتي قد يرغبن باستخدامها.