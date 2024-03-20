كيف تتجنب العسر الهضمي في رمضان؟ 7 نصائح لمكافحة الغثيان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعني قدوم شهر رمضان بالنسبة للعديد منّا تزيّن المائدة بأنواع شهية من الطعام، من المقبلات المقرمشة، إلى الأطباق الرئيسية الساخنة، والعصائر.

ولكن، قد يؤدي الاستمتاع بهذه المأكولات والمشروبات بعشوائية إلى الإصابة بعسر الهضم بعد تناول وجبة الإفطار المُنتظرة.

ويتسبب عسر الهضم بإفراغ المعدة ببطء أكثر من المعتاد، ما يسبب الغثيان، والقيء، والشعور بالامتلاء بسرعة عند تناول الطعام، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

ويرافق هذه الحالة الشعور بالألم، أو الانزعاج في المعدة، أو الجزء العلوي من البطن.

ولرمضان أكثر صحة هذا العام، إليك 7 نصائح لتجنب العسر الهضمي عبر الانفوجراف أعلاه: