أوراق الغار..لماذا تُستخدم لإضافة نكهة معطرّة للدجاج واللحوم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تُعتبر أوراق الغار، أو كما تُعرف باسم "أوراق اللورا"، من أساسيات المطابخ العربية، حيث يستخدمها العديد من الأشخاص لإضافة نكهة معطرة للأطعمة، وخاصة أثناء تحضير الدجاج أو اللحوم الحمراء.

وقد تبدو أوراق الغار عادية المظهر، لكنها تعود بفوائد صحيّة عديدة على جسم الإنسان.

استخدامات أوراق الغار في الطب التقليدي

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن أوراق الغار استُخدمت كدواء عشبي ضد عدد من الأمراض.

وتشمل ما يلي:

الروماتيزم

عسر الهضم

آلام الأذن

وأفادت أبحاث مختلفة أن أوراق الغار تستطيع علاج الأمراض الباطنية، ومرض السكري، والصداع النصفي.

وأضافت "المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أنها تُستخدم في علاج التهاب المفاصل، والصداع، والأمراض الفطرية، وفقدان الشهية، ونزلات البرد، والإسهال، وغيرها.

ويُساعد مشروب أوراق الغار تحديدًا على علاج التهابات العيون والعمى الليلي، والذي يحدث عادة بسبب وجود نقص في فيتامين "أ".

ويُعتبر فيتامين (أ) بمثابة خط الدفاع الأول للجسم، ويساعد في صنع أجسام مضادة تقاوم الأمراض، وفقًا لما نشرته وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام".

تشمل مصادر فيتامين "أ" ما يلي:

الأسماك الزيتية مثل التونة

صفار البيض

كبدة (دجاج/بقري)

الجزر

البطاطا

القرع العسلي

حرق ورق الغار

ومثلما نقوم عادة بحرق أعواد البخور، يمكن حرق أوراق الغار أيضًا في المنازل وأماكن العبادة كجزء من الطقوس الروحية.

ويُعتقد أن أوراق الغار تُطلق العديد من المواد الكيميائية لدى حرقها، حيث تكون مفيدة للجسم، وتساعد على تخفيف التعب والضغط، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Indian Culture".

ورغم أنه لا يوجد بحث طبي يُثبت ذلك، إلّا أن كثير من الأشخاص يجدون أن هناك ارتباطًا بين دخان أوراق الغار والتأمل. ويُقال إن استنشاقها يُعزز من جهاز المناعة ويعالج مشاكل الجهاز التنفسي.