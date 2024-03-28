ما هي الطريقة الأفضل لشرب الماء خلال رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل الشعور بالعطش هو عدوك اللدود عندما يحلّ شهر رمضان كل عام؟

وإذا كنت تظن أنّ شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة خلال فترة وجبة السحور سيُنقذك من هذا الشعور غير المريح، فأنت مخطئ بشكلٍ فادح.

وتكمن أهمية شرب الماء بشكلٍ عام، بسبب حاجة الجسم إليه للقيام بكافة العمليات، كالهضم، والأيض، وغيرها، إضافةً لكونه ضروريًا في الحفاظ على ترطيب الجلد، ونضارة البشرة.

كما أنّه يساعدك على التركيز، ويحسِّن المزاج، ويحميك من حدّة آلام الصداع.

ولا تتغير مدى أهمية شرب الماء خلال شهر رمضان، لذا يوصى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية (WHO) بشرب الكثير من الماء (10 أكواب على الأقل)، وتناول الأطعمة المرطبة، مثل الحساء، والبطيخ، والسلطات الخضراء.

لتجنّب العطش خلال رمضان، إليك 5 نصائح عبر الانفوجراف أعلاه.