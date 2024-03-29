10 فوائد للخرشوف..ما أبرز ما يتضمنه الأرضي شوكي من فيتامينات؟

هل تحب الزبادي والمخللات؟ إليك بعض الفوائد الصحية التي يمكنك الحصول عليها من تناول الأطعمة المخمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع أوراقه الخارجية الشائكة، قد تبدو حبات الأرضي شوكي، أو كما تُعرف باسم "الخرشوف" مخيفة. لكنه يُعتبر من بين أفضل أنواع الخضار التي تعود على الجسم بفوائد صحيّة.

ما أبرزها؟

نشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" 10 فوائد رائعة للأرضي شوكي. وتشمل ما يلي:

توفير مصدر غذائي منخفض السعرات الحرارية وقليل الدهون

الحماية من الأمراض

خفض الكوليسترول

تحسين الهضم

تعزيز صحة الكبد

تحسين ضغط الدم

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان

المساعدة على النوم

غني بالبروتين

الشعور بالامتلاء

وتحتوي حبات الأرضي شوكي على الكثير من مضادات الأكسدة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "HealthySD" في أمريكا.

ويعتبر الأرضي شوكي مصدرًا جيّدًا لما يلي:

الألياف

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

الحديد

يُعزز الحديد من الجهاز المناعي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وكفاءة نقل الأكسجين إلى أعضاء أخرى في الجسم، بحسب ما ذكره مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام".

فيتامين "أ"

أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن فيتامين (أ) تكمن أهميته في المساعدة على الرؤية في الضوء الخافت، والحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف، والمساعدة على نمو العظام والأسنان، والوقاية من الإصابة بالسرطان، حيث يعمل كمضاد أكسدة.

فيتامين "ك"

يُعتبر فيتامين "ك" من بين الفيتامينات المهمة والأساسية التي يحتاج الجسم إليها.

وأوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية، عبر منصة "X"، أن فيتامين (ك) يساعد على التئام الجروح، مع الحفاظ على صحة العظام.

كيفية تخزين الأرضي شوكي

وينصح الموقع الإلكتروني الرسمي "HealthySD" في أمريكا بقطع الجزء السفلي من الأرضي شوكي، ورشّه بالماء، ثم وضعه بكيس محكم الإغلاق لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام. وقبل الطهي، من الضروري إزالة أطراف الأوراق الشائكة بمقصّ المطبخ، وإزالة أي أوراق جافة تمامًا.