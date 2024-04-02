المعاناة من الحموضة خلال رمضان..8 خطوات للوقاية من هذه الحالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترافقك الحموضة بشكلٍ دائم خلال شهر رمضان؟

وتحدث الحموضة المعوية عندما ينتقل حمض المعدة إلى المريء.

وإذا كنت تعاني من الحموضة أثناء شهر الصيام، فقد تكون وجبات الطعام المقلية بالزيت التي تتخذ شعبية على الموائد الرمضانية، من الأطعمة المُسبّبة لذلك.

ويعني ذلك ضرورة الابتعاد عن مأكولات محدّدة لتجنب هذه الحالة غير المريحة.

ولكن الوقاية من خطر الحموضة لا تنطوي على الطعام الذي نأكله فقط، بل تتضمن القيام بتغييرات في نمط حياتنا، مثل الامتناع عن التدخين، والحرص لطهي الطعام بطرق أكثر صحة، وتجنّب الخلود إلى النوم بعد تناول الطعام مباشرةً، وغيرها من الخطوات.

ويُذكر أنه يجب عدم تناول مضادات الحموضة كعلاج لأكثر من أسبوعين من دون تقييم طبي لمعرفة السبب وعلاجه، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

ولتخفيف الشعور بالحموضة خلال رمضان، إليك بعض النصائح في الانفوجراف أعلاه.