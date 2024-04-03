فوائد التين..كيف استُخدم في ممارسات الطب التقيلدية؟

علوم وصحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
يتمتع بسعرات حرارية منخفضة.. ما فوائد الكرنب الأخضر في السلطة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تاريخه الغني الذي يعود إلى 6 آلاف عام، يُعد التين واحدًا من أقدم النباتات المعروفة للبشرية، وبمثابة رمز لـ"طول العمر"، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

قد يهمك أيضاً

يمكن إضافته لأي طبق طعام..ما هي فوائد الفطر الصحية؟

ما أبرز فوائده؟

يتمتع التين بتاريخ طويل من الاستخدام الواسع في الممارسات الطبية التقليدية، مثل نظامي الطب الصيني والهندي.

وتم تقديره لعدة قرون بسبب خصائصه العلاجية الرائعة، والتي تشمل ما يلي:

  • اضطرابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي
  •  الالتهابات
  • اضطرابات القلب والأوعية الدموية

ويُعد التين مصدرًا ممتازًا للمكونات النشطة بيولوجيًا، مثل الفيتامينات، والمعادن، والأحماض العضوية، والأحماض الأمينية، والألياف الغذائية، ومجموعة من المكونات الكيميائية النباتية، مثل الكاروتينات، ومركبات البوليفينول.

كما يتمتع بفوائد كثيرة من بينها:

  • يسد الشعور بالجوع، إذ أنه مثالي للأشخاص الذين يسعون وراء الرشاقة
  • يتضمن نسبة عالية من البوتاسيوم التي توفر الدعم للعضلات، إضافة إلى وظيفة الفلب
  • يحتوي على الألياف التي تساعد على إبطاء عملية الهضم، إضافة إلى تقليل خطر الأمراض المزمنة
قد يهمك أيضاً

ما هي فوائد استبدال اللحوم المصنّعة بالأغذية النباتية؟ بحث يحسم الجدل

والتين عبارة عن "نورة زهرية"، أي كتلةٌ بصلية الشكل تحتوي في جوفها على العديد من الزهور والبذور. وتتراوح ألوانها بين الأصفر المائل للاخضرار والنحاسي، والبرونز، والأرجواني الغامق.

وينضج عادةً بين شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول. 

وينمو بشكلٍ أفضل في المناطق معتدلة الرطوبة، والمناطق التي تسمح بالتعرض لضوء الشمس لأكثر من ثمان ساعات يومياً.

ويتمتع التين باستخدمات عديدة، إذ يمكن تناوله طازجاً أو مجففاً، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في مختلف الأطعمة والمشروبات الكحولية، وتُستخدم أوراقه بمثابة طعام للماشية.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.