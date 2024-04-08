ملابس عيد الفطر..هل عليك فعلّا غسل الثياب الجديدة قبل ارتدائها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تفكر في عدم غسل ملابس العيد الجديدة التي اشتريتها مؤخرًا؟

مع اقتراب عيد الفطر، من المؤكد أنّك اشتريت ملابس جديدة لارتدائها أثناء هذه المناسبة الحافلة بالزيارات العائلية.

وأوصت مدينة الملك سعود الطبية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بضرورة غسل الملابس الجديدة، لتفادي المخاطر والأضرار الصحية بسبب الملوثات التي قد تتواجد على الأقمشة.

إليكم مخاطر ارتداء ملابس العيد الجديدة من دون غسلها أولاً: