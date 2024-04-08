ملابس عيد الفطر..هل عليك فعلّا غسل الثياب الجديدة قبل ارتدائها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تفكر في عدم غسل ملابس العيد الجديدة التي اشتريتها مؤخرًا؟
مع اقتراب عيد الفطر، من المؤكد أنّك اشتريت ملابس جديدة لارتدائها أثناء هذه المناسبة الحافلة بالزيارات العائلية.
وأوصت مدينة الملك سعود الطبية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بضرورة غسل الملابس الجديدة، لتفادي المخاطر والأضرار الصحية بسبب الملوثات التي قد تتواجد على الأقمشة.
إليكم مخاطر ارتداء ملابس العيد الجديدة من دون غسلها أولاً:
تمر الملابس بالعديد من الأماكن، وتلمسها الكثير من الأيدي قبل وصولها لأصحابها، ما يجعلها عرضة للبكتيريا، والفطريات، والغبار، والملوثات
قد تتسبب بتهيج حساسية الجلد، والطفح الجلدي، والحكة، والاحمرار
قد تُسبب أمراضًا معدية مثل الجرب والقمل بعد قيام بعض الأشخاص المصابين بتجربة الملابس أكثر من مرة
انتقال الفطريات المعدية من أشخاص مصابين ارتدوا الملابس بغرض تجربتها إلى أفراد أصحاء
قد تحتوي الملابس على مركبات كيميائية مثل الفورمالين الذي يؤدي لإثارة الحساسية في الجهاز التنفسي وحساسية الجلد