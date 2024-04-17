دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يموت الملايين من الأشخاص كل عام بسبب مشاكل صحية مرتبطة بتلوث الهواء.

وصنّف تقرير جديد صادر عن "IQAir"، وهي شركة تراقب جودة الهواء في جميع أنحاء العالم، الدول الأكثر تلوثًا للهواء في عام 2023، وذلك بحسب متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5، إذ أنّها المسؤولة عن غالبية تلوث الهواء حاليًا.

وجاء العراق في المرتبة السادسة عالميًا ضمن قائمة أكثر الدول العربية التي تعاني من تلوث الهواء، وتبعته دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة.

وحلَّت مصر بالمركز التاسع، بينما جاءت الكويت في المرتبة الـ11، والبحرين وقطر في المرتبتين الـ12 والـ13 على التوالي.

ويقتل تلوث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري 5.1 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنويًا، وفقًا لدراسةٍ نُشِرت في المجلة الطبية البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023.

وفي الوقت ذاته، أشارت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى وفاة 6.7 مليون شخص سنويًا بسبب التأثيرات المجتمعة لتلوث الهواء الخارجي والمنزلي.