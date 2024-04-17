ما هي فوائد الزنك للجسم وأبرز المصادر الغنية به؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تتواجد الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم والتي تساعد في عمل خلايا الجسم، والأنزيمات، والحمض النووي، وتعزز المناعة، وغيرها من الوظائف. ولكن على الرغم من أهميتها، تختلف الفوائد التي يمنحها كل فيتامين وكل معدن للجسم. وبعد أن تطرقنا إلى فوائد الفيتامين B12 للجسم في مقال سابق وفوائد الفيتامين C وغيرها من الفيتامينات، نقدم لكم اليوم أبرز فوائد الزنك للجسم وأفضل المصادر للحصول عليه.

ما هو الزنك ولماذا يحتاجه الجسم؟

الزنك من المعادن الأساسية للجسم، وهو ضروري لعمل الأنزيمات، وغالباً ما يكون مخزّن في العضلات الهيكلية والعظام بحسب ما ذكره المعهد الوطني للصحة في أمريكا.

وأوضح المعهد أن كمية الزنك الموجودة في الجسم تبلغ حوالي 1.5غرامًا عند النساء و 2.5 غرام عند الرجال. أما المصادر التي من شأنها تأمين كميات الزنك الكافية للجسم فتتمثل بتناول الأطعمة الغنية بالزنك، والمكملات الغذائية، وبعض الأدوية التي يدخل الزنك في تركيبتها مثل بخاخات الأنف التي تعالج الإنفلونزا، ونزلات البرد، والكريمات المخصصة للأسنان.

ما هي فوائد الزنك للجسم؟

أوضح موقع "Healthdirect" في أستراليا أن الزنك ضروري لعمل العديد من وظائف الجسم، وأنظمته وذلك لأن فوائده تلعب دوراً رئيسياً في:

نظام المناعة: يحتاج الجسم إلى الزنك لمحاربة الالتهابات التي قد تصيب الجسم مما يجعل الأطفال والمتقدمين في العمر أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات نتيجة معدل الزنك المنخفض في الجسم. ولذا نرى أنه يدخل أيضاً في علاج الإنفلونزا ونزلات البرد.

معالجة الجروح: يعزز الزنك من صحة البشرة ونقصه قد يؤدي إلى تغييرات في طبقة الجلد تشبه الإصابة بالأكزيما. لذا يستخدم الزنك لعلاج المصابين بالحروق أو تقرحات الساقين التي عادة ما تحتاج إلى الكثير من الوقت لتشفى.

حاستا الذوق والشم: يُعتبر الزنك معدن أساسي لأحد الأنزيمات الضرورية، لتتمكن من تذوق الطعم وشم الروائح.

تجلط الدم: تنعكس أيضاً فوائد الزنك على منع تجلط الدم.

ما هي الأطعمة الغنية بالزنك؟

تختلف كمية الزنك التي يمكن للجسم امتصاصها بحسب كمية البروتين التي تدخل أيضاً في النظام الغذائي لكل شخص. وتُصبح عملية امتصاص الزنك أكثر سهولة لدى تناول المأكولات المشتقة من الحيوانات مقارنة بالمأكولات النباتية.

وتتضمن هذه الأطعمة اللحوم، والأسماك، والثمار البحرية، والدجاج، والحبوب، والحبوب الكاملة، والمكسرات والبذور، والبقوليات، وكافة منتجات الألبان.

وإذا كان نظامك الغذائي غنياً بهذه المكونات، من المرجح أن يكون معدل الزنك في جسمك كافيًا، بينما يزيد احتمال حاجة الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي لكميات إضافية من الزنك، وقد ينصحهم الطبيب المختص بمكملات غذائية غنية بالزنك لتلبية احتياجات الجسم.