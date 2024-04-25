(CNN) -- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية في بيان أن عددا "محدودا" من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة أصيبوا بالمرض بعد تأثرهم بمياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي.

وهطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة على أجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى توقف الحياة في دبي وأماكن أخرى. ولا تزال بعض الطرق في البلاد متضررة جراء الأمطار الأكثر غزارة في تاريخ الدولة.

وقالت الوزارة إن "عدد الحالات المحدود" الذي ظهرت عليه أعراض جراء الاتصال بـ"المياه المختلطة" قد غادر المستشفيات بعد تلقي العلاج.

ولم تكشف الصحة الإماراتية عن عدد الأشخاص الذين مرضوا أو عن الإمارات التي سُجلت فيها هذه الحالات.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن خدمات الطوارئ تعاملت مع أكثر من 200 ألف حادث ناجم عن هطول الأمطار، وخصصت الحكومة ملياري درهم (544 مليون دولار) لإصلاح المنازل المتضررة في جميع أنحاء البلاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للحكومة في اجتماع الأربعاء: "الحالة كانت غير مسبوقة في شدتها.. ولكننا دولة تتعلم من كل تجربة.. وتطور نفسها".

وناقش الاجتماع تقييم الأضرار بعد هطول الأمطار وكيفية استجابة البلاد للأحداث الجوية المستقبلية الأخرى.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "تعلّمنا دروساً كبيرة في التعامل مع الأمطار الشديدة في مدننا المتقدمة.. ووضعنا أيدينا على مجالات التطوير ورفع الاستعداد والجاهزية.. وجعلنا أكثر استعداداً للمستقبل بإذن الله. لذلك هي خير لنا".

وعادت دبي لتعمل بكامل طاقتها تقريبًا منذ العاصفة، ولكن في بعض المناطق لا تزال الحكومة تعمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وشوهدت بعض السيارات مغمورة في المناطق التي غمرتها الفيضانات في دبي في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

وارتبطت الأمطار الغزيرة بعاصفة أكبر الأسبوع الماضي عبر شبه الجزيرة العربية وتحركت عبر خليج عمان. هذه العاصفة نفسها أيضاً جلبت فيضانات قاتلة إلى عُمان.