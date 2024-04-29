دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تُعتبر مرحلة الحمل من المراحل الصعبة التي تختبرها النساء وخصوصاً خلال تجربة الحمل الأولى، مما قد يثير تساؤلات كثيرة تطرحها كل امرأة تستعد للأمومة على نفسها والمختصين.

ومن أبرز الأمور التي تثير الحيرة عند النساء هي كيفية احتساب أسابيع الحمل بالأشهر، إذ أن الأطباء والمختصين والتطبيقات التي ترافق المرأة في مراحل الحمل، كلها تشير إلى تقدم الحمل بالأسابيع وليس بالأشهر، في حين أن المجتمع والعائلة غالباً ما يتساءلون عن مرحلة الحمل بالأشهر.

ومن هنا، تشعر المرأة بالحيرة حول ما يوازي كل شهر بالأسابيع، وكيفية احتسابها.

إليك في ما يلي، الطريقة الصحيحة لاحتساب أسابيع الحمل بالأشهر، بحسب موقع "Pregnancy Birth and Baby"، التابع للحكومة الأسترالية.

الفصل الأول

ويُعتبر من الأشهر الأصعب في فترة الحمل إذ قد يترافق هذا الفصل، أو الأشهر الثلاث الأولى من الحمل، مع الكثير من التغيرات بمستويات الهرمونات في الجسم، مما قد يُشعر المرأة الحامل بالغثيان، والتعب، والإرهاق، ويجعلها تشتهي بعض المأكولات، أو ترفض بعضها الآخر.

الشهر الأول: من الأسبوع 1 إلى الأسبوع 4

الشهر الثاني: من الأسبوع 5 إلى الأسبوع 8

الشهر الثالث: من الأسبوع 9 إلى الأسبوع 13

الفصل الثاني

ويمكن للمرأة خلال هذا الفصل الاستعداد براحة لوصول المولود الجديد إذ تستعيد نشاطها الطبيعي بعد الأشهر الثلاث الأولى، ويعتاد جسمها على مستويات الهرمونات الجديدة.

الشهر الرابع: من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 17

الشهر الخامس: من الأسبوع 18 إلى الأسبوع 21

الشهر السادس: من الأسبوع 22 إلى الأسبوع 26

الفصل الثالث

يُعتبر الفصل الأخير، حيث يزيد وزن الجنين، تكتمل كل أعضاء جسمه، ويبدأ مرحلة اتخاذ وضعية الولادة مما قد يُتعب الحامل، ويُصبح من الصعب عليها مزاولة نشاطاتها اليومية بشكل طبيعي.

الشهر السابع: من الأسبوع 27 إلى 30

الشهر الثامن: من الأسبوع 31 إلى الأسبوع 35

الشهر التاسع: من الأسبوع 36 إلى الأسبوع 40

وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب موقع "Pregnancy Birth & Baby " التابع للحكومة الأسترالية، تمتد غالبية حالات الحمل حتى الأسبوع الأربعين، ولكن تُعتبر فترة الحمل كاملة ابتداءً من الأسبوع 37، ويمكن في بعض الحالات أن يمتد الحمل حتى الأسبوع 41.