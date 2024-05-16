فوائد لا تُعد ولا تُحصى للنعناع.. ما أبرزها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر أوراق النعناع الفلفلي من أشهر أنواع الأعشاب في العالم، حيث تُضيف نكهة مميزة إلى أطباق عديدة، وتتمتع بفوائد صحيّة لا تُعد ولا تُحصى.

ماذا تعرف عن النعناع الفلفلي؟

ينمو النعناع الفلفلي، وهو نوع هجين بين نوعي "النعناع المائي" و"النعناع المدبب"، في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأوضح المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية في أمريكا، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه يُعرف بخصائصه الطبية منذ آلاف السنين>

واستُخدم لاضطرابات الجهاز الهضمي، على نحوٍ خاص، بحسب ما ذكرته سجلات من اليونان القديمة، وروما، ومصر.

واليوم، يتم الترويج للنعناع الفلفلي لعلاج ما يلي:

متلازمة القولون العصبي ( IBS )

نزلات البرد

التهابات الجيوب الأنفية

الصداع

ويُظهر النعناع الفلفلي خصائص مُضادّة للميكروبات، ومُضادّة للالتهابات، ومُضادّة للسرطان، ومُضادّة للشيخوخة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

وقد يكون فعّالًا في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة.

وتشمل ما يلي:

عسر الهضم

الإمساك

الغثيان

القيء

حصوات المرارة

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، في وقت سابق، أن شرب النعناع يساعد على علاج الغازات والانتفاخ الناتج عن القولون العصبي.

النعناع في الطبخ

ولا تقتصر استخدامات النعناع على تناوله كمشروب أو لإضفاء نكهة مميزة على الشاي فقط، إذ أنه في الواقع يُضفي مذاقًا محبوبًا وشهيًا على الكثير من الأطعمة، من بينها السلطات، وأنواع الحساء، والحلويات.

وشارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب.

وتشمل ما يلي: