لماذا يجب تناول فاكهة الشمام خلال فصل الصيف؟

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشتهر تناول فاكهة الشمام في فصل الصيف، بسبب تأثيرها المنعش على الجسم. وتُعتبر من الفاكهة الغنيّة بالعديد من الفوائد الصحيّة.

ما أبرزها؟

تُعتبر فاكهة الشمام مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن الأساسية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا. كما تُساعد على زيادة ترطيب الجسم وإمداده بمستويات جيّدة من الماء.

وأضاف الموقع الإلكتروني الرسمي "HealthySD" في أمريكا أن فاكهة الشمام تُساعد على تقليل الالتهابات في الجسم.

وتتضمن فاكهة الشمام العناصر الغذائية التالية:

البوتاسيوم

يساعد على تنظيم وظيفة الأعصاب، ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من النفايات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ" مكتبة الطب الوطنية" بأمريكا.

ويعمل أيضاً على مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لجمعية القلب الأمريكية.

الألياف

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تُشكّل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

فيتامين "أ"

يُعرف فيتامين "أ" بأهميته الحيوية في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية والجلد، وكذلك الرؤية الجيدة.

أوضحت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين "أ" هو خط الدفاع الأول للجسم، ويساعد في صنع أجسام مضادة تقاوم الأمراض.

فيتامين "سي"

أشارت "مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا إلى أن فيتامين "سي" ضروري لمقاومة الأمراض المعدية.

ويُساعد على امتصاص الحديد من الطعام، وإنتاج الكولاجين، وتكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء، والعظام، والأنسجة الأخرى، وحماية القلب، ومنع التجاعيد، وحفظ النظر، وغيرها الكثير.

ويُعتبر شهر يونيو/ حزيران موسم فاكهة الشمام، حيث أن تناولها مثالي لمقاومة الجفاف والطقس الحار.

وجاءت تسميتة الفاكهة باللغة الإنجليزية "Cantaloupe"، أي "كنتالوب"، من بلدة كانتالوبو نيل سانيو الإيطالية، حيث تمت زراعتها لأول مرة في أوروبا.

وتُشكّل فاكهة الشمام إضافة لذيذة ومنعشة لنظام غذائي متوازن، حيث يمكن تناولها نيئة، أو مُجفّفة، أو حتى مُجمّدًة.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "HealthySD" في أمريكا أن هناك العديد من الطرق التي تستطيع من خلالها تحضير هذه الفاكهة، من بينها:

أولًا، جرّب تناول فاكهة الشمام مع القليل من الملح لإضافة نكهة خاصة

ثانيًا، قم بتجميد كرات فاكهة الشمام في الثلاجة كنوع من الحلوى

ثالثًا، قم بمزج فاكهة الشمام في الخلاط الكهربائي

كيف تختار فاكهة الشمام؟

تتمتع فاكهة الشمام اللذيذة برائحة جميلة، ولون أصفر أو ذهبي.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "HealthySD" في أمريكا أن فاكهة الشمام يمكن تخزينها كاملة على المنضدة لمدة يومين. أو حفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام.