ليست لمجرد التسلية.. ما أبرز فوائد بذور دوار الشمس؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يميل الكثير من الأشخاص لتناول بذور دوار الشمس بدافع التسلية أثناء مشاهدة مسلسلهم أو فيلمهم المُفضّل، ولكن هل تعلم أنها تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحيّة؟

تحتوي بذور دوار الشمس على كمية جيدة من المعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Cleveland Clinic" في أمريكا.

وتشمل ما يلي:

فيتامين "ب"

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية أن أهميته تكمن في تزويد الجسم بالطاقة، وصنع خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

فيتامين "هـ"

يساعد فيتامين"هـ" في الحفاظ على صحة الجلد والعيون، حيث يعمل على زيادة معدل امتصاص فيتامين "أ" من الطعام. كما يُقوّي جهاز المناعة لعمله كمُضّاد أكسدة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

"السيلينيوم"

أفاد المعهد الوطني للصحة في أمريكا أن "السيلينيوم" هو عنصر غذائي يحتاجه الإنسان للبقاء في صحة جيدة. ويعتبر مُهمًّا للتكاثر، وتحفيز وظيفة الغدة الدرقية، وإنتاج الحمض النووي، وحماية الجسم من العدوى.

تُعتبر بذور دوار الشمس مُغذّية للغاية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا. وتحتوي بشكل رئيسي على الكالسيوم، والنحاس، والحديد، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والفوسفور، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك.

ونظرًا لمحتواها الغني من الدهون، يتم استخدامها بشكل أساسي كمصدر للزيوت النباتية.

بالمقارنة مع البذور، يحتوي زيت دوار الشمس على ألياف وبروتينات أكثر، مع تركيبة متوازنة من الأحماض الأمينية.

يمكن شراء البذور مع أو بدون قشرة. ومن الأفضل اختيارها مملّحة قليلًا أو غير مملّحة للتحكم في كمية استهلاك الصوديوم.

وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية أنه كلما قلّ الصوديوم، كلما كانت صحتك أفضل، وخاصة إذا كانت لديك حساسية تجاهه.

وإذا كنت لا تعلم كمية الصوديوم التي ينبغي أن يحتوي عليها نظامك الغذائي، فاستشر الطبيب أو مقدم الرعاية الخاص بك.