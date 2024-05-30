ما الفرق بين فوائد الزيتون وزيت الزيتون؟

هل يمكن لزيت الزيتون أن يحميك من الخرف؟

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

هل تحب اضافة الملح الى طعامك؟ قد تزيد هذه العادة من خطر إصابتك بقصور القلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعدّ الزيتون، سواء الأخضر أو الأسود، من المواد الأساسية التي لا يكاد يخلو منها أيّ منزل، ويعود ذلك بشكل أساسي لمذاقه الشهي وتضمنه للعديد من الخصائص الصحية.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن الزيتون من أقدم الأطعمة النباتية المُخمّرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

في عام 2010، تمت إضافة الزيتون إلى هرم الأكل الصحي في حمية البحر الأبيض المتوسط، بسبب محتواه العالي من المركبات النشطة بيولوجيًا، والأحماض الدهنية، ومُضادات الأكسدة.

ما أبرز فوائده؟

يًعتبر الزيتون بمثابة "قوة غذائية"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic".

ويمكن أن يساعد تناوله بالتالي:

تحسين صحة القلب

تعزيز الألياف في النظام الغذائي

المساعدة على الشعور بالشبع

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان

المساعدة على إدارة مستويات السكر بالدم

الزيتون الأخضر والزيتون الأسود

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن الوقت الأمثل لحصاد الزيتون يكون في منتصف فصل الخريف، أي حين يتغيّر لونه من الأخضر إلى الأخضر المُصفّر.

ومع نضوجه تدريجيًا، يزداد محتوى الدهون في الزيتون مع انخفاض محتوى الماء. لذلك، يحتوي الزيتون الأخضر على نسبة دهون أقل مقارنة بالزيتون الأسود.

كما تتغير المركبات الفينولية نوعياً وكمياً مع مراحل نضوج ثمار الزيتون.

هل الزيتون وزيت الزيتون يتمتعان بالفوائد الصحية ذاتها؟

يتشارك الزيتون وزيت الزيتون في العديد من الخصائص الصحية، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic".

ويحتوي كلاهما على دهون صحية للقلب وعناصر مغذّية أخرى مثل فيتامينات "هـ" و"ك"، إضافة إلى بعض المعادن الأساسية. ويمكن أن يساعد كلاهما في خفض نسبة الكوليسترول الضار "LDL" ورفع نسبة الكوليسترول الجيد "HDL".

ولكن، يتمتع زيتون المائدة بفائدة إضافية تتمثّل في الألياف.

وفي المقابل، يحتوي زيت الزيتون على المزيد من الدهون. ويجب استخدامه باعتدال في الطعام أو أثناء الطبخ.

الزيتون في الطعام

ويمكن إضافة الزيتون في شتى أنواع السلطات، والشطائر، والحساء، والصلصات. كما يميل العديد من الأشخاص إلى تناوله وحده كوجبة خفيفة صحيّة ومثالية.

وإذا كنت من مُحبّي المعجنات، فلا تنسى إضافته إلى صلصة البيتزا الإيطالية، مع غيره من أنواع الخضار المختلفة.

ولكن، يجب أن تتذكر أن كلّ شيء يزيد عن حدّه، ينقلب ضده. ويبقى من الأفضل استهلاك زيتون المائدة بكميات معتدلة.