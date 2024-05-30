من الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة اليد والقدم والفم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر متلازمة اليد والقدم والفم HFMD مرض شائع يمكن أن ينتشر بسرعة في المدارس والحضانات، وخصوصًا بين الأطفال ما دون عمر الخمس سنوات.

ما أسباب الإصابة بمتلازمة اليد والقدم والفم؟

متلازمة اليد والقدم والفم هي نتيجة الإصابة بفيروس، ويمكن للعدوى أن تنتشر من خلال:

انتقال جزيئيات الفيروس عبر الرذاذ المتطاير الناتج عن السعال والعطس والكلام

لمس الأغراض والأسطح التي تحتوي على جزيئيات الفيروس

لمس السوائل التي تخرج من البثور

البراز

وتعتبر أعراض متلازمة اليد والقدم والفم خفيفة بحسب ما ذكره موقع المراكز الامريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، وتستمر ما بين 7 و10 أيام، وتشمل:

حرارة مرتفعة

التهاب الحلق

تقرحات مؤلمة في الفم

طفح جلدي يظهر على اليدين والقدمين

رغم أن متلازمة اليد والقدم والفم غير خطيرة ولا تستدعي أي علاج طبي، إلا أنه من الممكن اتباع الخطوات التالية للتخفيف من الأعراض التي يعاني منها الأطفال:

معالجة ارتفاع الحرارة والألم من خلال تناول الأدوية المخففة للألم الناتجة عن تقرحات الفم.

تجنب جفاف الجسم من خلال شرب كميات كافية من الماء والسوائل رغم أن تقرحات الفم ستجعل الأمر مؤلماً.

تجدر الإشارة إلى أن متلازمة اليد والقدم والفم معدية جداً، لذلك من المهم أن يتبع أفراد العائلة الخطوات التالية لتجنب انتقال الفيروس: