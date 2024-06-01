كي نحمي أنفسنا في ظل تفشي متحور كورونا الجديد وانفلونزا الطيور؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل بات واقعًا على الناس الشعور بالقلق حيال فيروس كورونا وأنفلونزا الطيور؟ وهل من الآمن الاستمرار في شرب الحليب وتناول البيض، مع تسجيل حالات تفشي لمرض أنفلونزا الطيور بين الدواجن والأبقار؟ وهل من احتياطات خاصة يجب اتخاذها أثناء تحضير الهامبرغر؟ ما القضايا الصحية الرئيسية الأخرى التي يجب مراعاتها خلال العطل وفصل الصيف؟

أجابت الدكتورة ليانا وين، خبيرة الصحة لدى CNN على هذه الأسئلة. ووين تشغل منصب طبيبة طوارئ، وأستاذة مشاركة إكلينيكية في جامعة جورج واشنطن، وكانت في السابق مفوضة الصحة في بالتيمور.

CNN: مع انتشار أنفلونزا الطيور ومتحورات فيروس كورونا الجديدة، ما نفعل؟

الدكتورة لينا وين: رغم وجود متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلا أن مستوى نشاط فيروس كورونا في الولايات المتحدة منخفض جدًا. يجب على الأشخاص تقييم خطر إصابتهم بمرض شديد إذا أصيبوا بـ"كوفيد-19". من هم عرضة لخطر كبير، هم كبار السن، أو من يعانون من حالات طبية مزمنة، وعليهم التأكد من حصولهم على اللقاحات ووضع خطة للحصول على العلاج المضاد للفيروسات. كما يتوجب عليهم اختبار ما إذا كانوا يعانون من الأعراض، وكذلك الأمر بالنسبة للآخرين الذين لديهم اتصال وثيق بهم.

وللتقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى يجب التفكير بارتداء أقنعة N95 مناسبة أو ما يعادلها عند السفر في المطارات ومحطات القطارات المزدحمة.. والمشاركة بالتجمعات الخارجية عوض تلك المقفلة عندما يكون ذلك ممكنًا.

وفي ما يتعلق بأنفلونزا الطيور، تواصل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) تحذيرها من أن الخطر على الأمريكيين منخفض راهنًا. ذلك أنه تمّ تسجيل حالتين بشريتين في أمريكا هذا العام، وهما عاملان في مَزارع تعرّضا بشكل مباشر للماشية المصابة.

يجب على الأشخاص الذين يعملون في صناعة الدواجن ومنتجات الألبان ومن يتعاملون بشكل منتظم مع الطيور البرية، وأسراب الفناء الخلفي، والأبقار، ارتداء معدات الحماية الشخصية عند العمل مع الحيوانات. وعلى عمال الرعاية الصحية مراقبتهم في حال أصيبوا بالانفلونزا.

CNN: هل ما زال آمنًا الاستمرار في شرب الحليب وتناول البيض واللحوم؟

وين: نعم. الحليب المبستر آمن للشرب. البسترة تقتل الفيروسات، ضمنًا فيروس الأنفلونزا.

ولم تجد الاختبارات التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية أي فيروس حي في الهامبرغر المطبوخ على درجة حرارة 145 درجة فهرنهايت. وتنصح الوكالة بأن البيض المطبوخ والدواجن آمنة أيضًا للأكل.

لكن هذا لا يعني أن على الناس استهلاك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدا. فهذه اللحوم تحتوي على مجموعة كاملة من مسببات الأمراض، ضمنًا البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا. بالإضافة إلى ذلك، الحليب الخام ليس آمنًا للشرب لأنه يمكن أن يأوي البكتيريا. علاوة على ذلك، هناك فرضية واحدة حول كيفية انتقال أنفلونزا الطيور من خلال الحليب الخام. يجب على الناس عدم تناول الحليب غير المبستر أو المنتجات المصنوعة من الحليب الخام.

CNN: خلال التجمعات.. هل مقبول تناول الهامبرغر والهوت دوغ والاستمتاع بحفلات الشواء وسفرات الطعام؟

وين: نعم! تأكد من اتباع الاحتياطات العامة حول الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء. طهي اللحوم إلى درجات الحرارة الداخلية الموصى بها. كن على دراية بالأوعية أو الأدوات التي تتلامس مع اللحوم النيئة، واحتفظ بالأدوات النظيفة منفصلة عن الأدوات المتسخة. برّد اللحوم حتى تصبح جاهزة للطهي. إذا كنت تستخدم مبردًا، فتأكد من وجود مبرد معزول يحتوي على الكثير من الثلج. واغسل يديك كثيرًا وبشكل جيد.

CNN: ما القضايا الصحية الرئيسية الأخرى التي يجب مراعاتها خلال العطل وحتى في فصل الصيف، مثل الحفاظ على البرودة للوقاية من ضربة الشمس؟

وين: عندما يصبح الطقس حاراً في الخارج، علينا أن ننتبه لتأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على الصحة. تحدث ضربة الشمس عندما تزيد درجة حرارة الجسم عن 103 درجة فهرنهايت (39,44 درجة مئوية) ولا يستطيع تبريد نفسه بشكل فعال. هذه حالة طبية طارئة ويمكن أن تصبح قاتلة بسرعة.

يجب أن يكون الناس على دراية بأعراض الإنهاك الحراري التي يمكن أن تتطور إلى ضربة الشمس. يجب عليهم الحذر من الأشخاص الأكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة. ويشمل ذلك الأطفال وكبار السن وغيرهم من الأفراد الذين يعانون من حالات طبية تقلل من قدرتهم على تنظيم درجات حرارة أجسامهم.

عند توقّع ارتفاع درجات الحرارة، يجب على الجميع، لا سيما الأكثر عرضة للخطر، محاولة البقاء بالداخل في أماكن مكيفة أو تحت الظل إذا كانوا في الخارج. يجب عليهم الحفاظ على رطوبة الجسم والبحث على الفور عن مأوى في مكان بارد إذا ظهرت عليهم أعراض مثل الصداع، والدوار، وآلام العضلات، والتعب.

CNN: ولا يمكننا أن ننسى حماية البشرة، أليس كذلك؟

وين: بالتأكيد. سرطان الجلد الأكثر شيوعًا في أمريكا. وأحد عوامل الخطر الرئيسية التعرّض للأشعة فوق البنفسجية. يجب على الجميع اتخاذ خطوات لتقليل تعرضهم للأشعة فوق البنفسجية. وتشمل البقاء في الظل، وارتداء قبعة، واستخدام واقي الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30.