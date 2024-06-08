دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفي رائد فضاء وكالة "ناسا"، وليام أندرس الذي كان ضمن طاقم مهمة "أبولو 8" عام 1968، وأحد أول ثلاثة أشخاص داروا حول القمر، في حادث تحطّم طائرة بولاية واشنطن، وفقًا لما ذكره ابنه غريغوري أندرس. عن عمر 90 عامًا.

وقال أندرس لـCNN مساء الجمعة: "توفي والدي في حادث طائرة بجزر سان خوان". وأضاف: "الحادث دمّر العائلة ونشعر بالحزن لفقدان طيّار عظيم".

وصرّح مكتب شريف مقاطعة سان خوان في بيان صحفي، أنّ طائرة سقطت قبالة ساحل جزيرة جونز، وهي جزء من أرخبيل جزر سان خوان شمالي مدينة سياتل.

وأفاد مكتب الشريف أنّ مركز الإرسال تلقى تقريرًا أوليًا حوالي الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، يفيد بأن "طائرة قديمة الطراز كانت تحلّق من الشمال إلى الجنوب ثم سقطت في المياه بالقرب من الطرف الشمالي لجزيرة جونز وغرقت".

وأعلن خفر سواحل الولايات المتحدة في وقت لاحق أن فريق الغوص انتشل جثة الطيّار بعد عملية بحث استمرت لساعات، وشاركت فيها وكالات عديدة، غطت 215 ميلاً بحريًا.

من هو وليام أندرس؟

ولد وليام أندرس في 17 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1933 في هونغ كونغ، وتخرّج من الأكاديمية البحرية الأمريكية عام 1955، وبعد تكليفه في القوات الجوية الأمريكية، حصل على جناح الطيار في العام التالي، بحسب الموقع الإلكتروني للأكاديمية البحرية الأمريكية.

وعمل أندرس كطيار مقاتل في الأسراب الاعتراضية في جميع الأحوال الجوية التابعة لقيادة الدفاع الجوي في كاليفورنيا وأيسلندا، وفقًا لوكالة ناسا والأكاديمية البحرية الأمريكية.

وأثناء عمله في مختبر أسلحة القوات الجوية في نيو مكسيكو، كان أندرس مسؤولاً عن إدارة برامج حماية مفاعلات الطاقة النووية وتأثيرات الإشعاع، بحسب ما جاء في سيرته الذاتية على موقع وكالة "ناسا".

وفي عام 1964، اختارته وكالة "ناسا" كرائد فضاء، حيث عمل كطيّار احتياطي لمهمة "جمناي 11" في عام 1966، ورحلة "أبولو 11" في عام 1969. وسجّل أندرس أكثر من 6 آلاف ساعة طيران، وفقًا لوكالة "ناسا".

وانطلق أندرس وزميليه رائدي الفضاء جيم لوفيل، وقائد المهمة فرانك بورمان، الذي توفي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، على متن أول مهمة دوران حول القمر في ديسمبر/ كانون الأول من العام 1968 على متن مركبة "أبولو 8".

وعمل أندرس كطيار الوحدة القمرية للرحلة التاريخية.

تظهر هذه الصورة المميزة التي التقطها وليام أندرس على متن "أبولو 8 " الأرض وهي تطل من ما وراء سطح القمر، وكانت هذه أول مركبة فضائية مأهولة تدور حول القمر. Credit: William Anders/NASA

ومن على متن المركبة الفضائية، التقط أندرس صورة مميزة للأرض تظهر سطح القمر في المقدمة خلال رحلة "أبولو 8" عشية عيد الميلاد عام 1968، بعنوان "شروق الأرض".

وقال أندرس في عبارته الشهيرة: "لقد قطعنا كل هذه المسافة من أجل استكشاف القمر، ولكن الشيء الأهم هو أننا اكتشفنا الأرض".

ولفت أندرس في مقابلة سابقة له مع وكالة "ناسا" إن الصورة، التي وصفتها "ناسا" بأنها "أسطورية" في مقطع فيديو تكريمي لأندرس يوم الجمعة، التقطت فيما كان الطاقم يلتقط صورًا لسطح القمر للتحليل الجيولوجي.

ووصف أندرس الأرض قائلاً: "فجأة نظرت من النافذة، وها هو ذا الجرم السماوي الرائع يظهر".

وأشار أندرس إلى أنه "بالنسبة لي، جعلني ذلك أدرك أن الأرض صغيرة وهشة وليست مركز الكون".

وحصل أندرس، ولوفيل، وبورمان على لقب "رجال العام" في عام 1968، من قبل مجلة "تايم" الأمريكية.

وشغل أندرس منصب السكرتير التنفيذي للمجلس الوطني للملاحة الجوية والفضاء بين عامي 1969 و1973، وفقًا لوكالة ناسا. وعينه الرئيس جيرالد فورد كأول رئيس للجنة التنظيمية النووية، المسؤولة عن السلامة النووية والتوافق البيئي.

وأشاد بيل نيلسون، مدير وكالة "ناسا"، في منشور على منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا، الجمعة: "قدّم أندرس للإنسانية إحدى أكثر الهدايا قيمة التي يمكن أن يقدمها رائد فضاء. لقد سافر إلى عتبة القمر وساعدنا جميعًا على رؤية أمر آخر، أنفسنا”.

وتابع نيلسون: "لقد جسّد الدروس المستفادة والهدف من الاستكشاف. سوف نفتقده".