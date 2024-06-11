ليس للتسلية فقط.. 3 أسباب تجعل الفستق خيارًا صحيًا

تعرفوا على بعض فوائد المكسرات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الفستق من بين المكسرات الشهيرة والمحبوبة بين الناس، ليس بسبب طعمه اللذيذ فحسب، وإنما أيضًا بسبب خصائصه الصحيّة الرائعة.

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن البشرية عرفت الفستق منذ حوالي 6 آلاف عام قبل الميلاد.

وعُثر على أدلة استهلاكه في الحفريات الأثرية، ما يُثبت ارتباطه بالأنشطة البشرية قديمًا.

واليوم، يُزرع الفستق على نطاق واسع في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويحتوي على العديد من المعادن الضرورية لجسم الإنسان، ومن بينها:

البوتاسيوم

الفوسفور

الكالسيوم

المغنيسيوم

لماذا يُعتبر الفستق خيارًا صحيًّا؟

هناك 3 أسباب تجعل الفستق مفيدًا لصحتك، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

وتشمل ما يلي:

يحتوي على عناصر غذائية عديدة، من بينها فيتامين "ب-6"

يُساعد فيتامين "ب-6" في نقل الأكسجين عبر مجرى الدم إلى الخلايا. كما يُعزز صحة الجهازين المناعي والعصبي.

يحتوي على مركبات نباتية تعمل كمُضادّات للأكسدة، مثل فيتامين "هـ" و"البوليفينول" وفيتامين "اللوتين" و"الزياكسانثين".

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أنه تم ربط اثنين من مُضادّات الأكسدة هذه، غير الموجودة بالمكسرات الأخرى، بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي.

يدعم مستويات الكوليسترول الصحيّة

يحتوي الفستق على 13 غرامًا من الدهون لكلّ حصة، وتأتي غالبيتها من الدهون الأحادية غير المُشبّعة والدهون المتعددة غير المُشبّعة الصحيّة للقلب.

وأظهرت الدراسات أن إضافته إلى نظام غذائي صحي قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL"". ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى الدهون الأحادية غير المشبعة في المكسرات.

ما الكمية التي يجب تناولها؟

من السهل جدًا الإفراط في تناول الفستق بسبب نكهته اللذيذة. ولكن، ليس عليك استهلاك كمية كبيرة منه لجني الفوائد.

ويمكن تناول حوالي أونصة إلى أونصة ونصف من الفستق يوميًا، أي ما يعادل نحو 49 حبّة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

وتُعتبر المكسرات من وجبات الطعام الخفيفة والمفيدة لصحة الإنسان، إذا تم تناولها بكميات محدّدة كجزء من نظام غذائي صحي. ولكنها تكون في بعض الأحيان مصدرًا للملوثات الغذائية، مثل السموم الفطرية.

وفي وقت سابق، تناولت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، بتغريدة عبر منصة "X"، بعض النصائح والإرشادات التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

الشراء من أماكن موثوقة وتجنب الباعة المتجولين

حفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة محكمة الإغلاق

التخلص منها عند ظهور إصابات حشرية أو آثار القوارض

يُفضّل أن تُحفظ في درجات حرارة منخفضة

ويبقى السؤال، ما هي السموم الفطرية، أو ما يُعرف بـ"الأفلاتوكسين"؟

تُعتبر مركبات سامة تنتجها بعض أنواع الفطريات بطريقة طبيعية عند توفر الظروف البيئية المناسبة لنموها، كدرجة الحرارة، ونسبة الرطوبة المناسبة أثناء التخزين.

أوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية أن هذه السموم الفطرية تُعد من الملوثات الكيميائية، التي قد تسبب الأمراض للبشر عند استهلاكها.