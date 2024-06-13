هل الرضاعة الطبيعية تمنع الحمل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجد المرأة نفسها في فترة ما بعد الولادة أمام عدد لا يُحصى من القرارات التي عليها اتخاذها بشأن رعاية نفسها وطفلها الرضيع، بما في ذلك خيارات وسائل منع الحمل، والرضاعة الطبيعية.

وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا، تتضمن إرشادات ما بعد الولادة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG)، توصيات طبية للنساء لإرضاع أطفالهن طبيعياً وبشكل حصري لمدة 6 أشهر، وتجنب الحمل لمدة 18 شهرًا على الأقل بعد الولادة.

كما تشمل توصيات هذه المنظمات تشجيع النساء على الرضاعة الطبيعية وتقديم المشورة حول فوائدها ووسائل منع الحمل خلال مرحلتي ما قبل الولادة وبعدها. وتحمي الرضاعة الطبيعية من الالتهابات والسمنة لدى الرضيع، وسرطان الثدي عند الأم، ومن المحتمل آن تحمي أيضاً من سرطان المبيض، والسكري من النوع الثاني.

هل تحتاج الأم الحديثة الولادة إلى استخدام وسائل منع الحمل أثناء الرضاعة الطبيعية؟

وفقاً للموقع الالكتروني "Healthdirect " التابع للحكومة الأسترالية، يمكن أن تُصبح المرأة حاملاً أثناء الرضاعة الطبيعية، وينصح الموقع الأم باستشارة طبيبها المختص حول أفضل طرق الوقاية ومنع الحمل خصوصاً بعد الولادة مباشرة.

وتعود الدورة الشهرية بعد الإنجاب وفقاً لوتيرة الجسم الخاصة: فإذا كانت الأم ترضع رضاعة طبيعية، قد لا تعود الدورة لعدة أشهر أو حتى سنوات، أما إذا كان الطفل يتغذى من الحليب الصناعي، فقد تعود الدورة الشهرية بعد وقت قصير من الولادة.

من المرجح أن تعود الدورة الشهرية عندما:

يبدأ الطفل بالرضاعة الطبيعية بشكل أقل، أو لفترات أقصر

تبدأ الأم في تقديم زجاجات الرضاعة أو الحليب الصناعي

يبدأ الطفل بالنوم لفترة أطول

يبدأ الطفل بالنوم طوال الليل

يبدأ الطفل بتناول الأطعمة الصلبة

وأشار موقع "Womenshealth.gov" التابع لمكتب صحة المرأة (OWH) ضمن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إلى أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تكون وسيلة قصيرة المدى لمنع الحمل، ولكن في حالات محددة للغاية. حيث أن احتمال الحمل يكون أقل من 2% إذا توافرت كل من الشروط الثلاث التالية: