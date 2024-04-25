أعراض الدورة الشهرية قبل نزولها بأسبوع.. آلام ونوبات وتقلب المزاج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تختلف أعراض الدورة الشهرية بين النساء. كما قد تتغير مع التقدم بالعمر، وتغيير أسلوب الحياة، والنظام الغذائي، وتغير مستويات الهرمونات في الجسم، ويمكن أن تقتصر على الأعراض الجسدية، أو تشمل النفسية أحياناً.

ورغم أن موقع Womenshealth.org التابع لمكتب صحة المرأة (OWH) ضمن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، قد ذكر أن نسبة 90% من النساء تعانين من متلازمة ما قبل الأيض أو أعراض الدورة الشهرية، إلا أنه حتى اليوم لم يتوصل الباحثون إلى معرفة العنصر الأساسي المسبب لهذه الأعراض ويعتبرون أن التغييرات التي تطرأ على مستويات الهرمونات أثناء الدورة الشهرية قد يكون لها دور في ذلك.

كيف يتم تشخيص متلازمة ما قبل الأيض؟

أشار الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا إلى أنه ما من فحوصات طبية يجريها الأطباء لتشخيص هذه الحالة، حيث يقتصر الأمر على اطّلاع الطبيب على الأعراض، وتوقيتها، وفترة استمرارها.

وعادة، يعتمد تشخيص هذه الحالة على ما يلي:

تبدأ أعراض الدورة الشهرية قبل نزولها بخمسة أيام

تنتهي الأعراض خلال أربعة أيام من بدء الدورة الشهرية

تمنعك الأعراض من مزاولة حياتك ونشاطاتك اليومية بشكل طبيعي

تشمل الأعراض الجسدية للدورة الشهرية:

تورم وألم الثدي

ظهور حب الشباب

الانتفاخ وزيادة الوزن

الصداع

آلام المفاصل

آلام الظهر

الإمساك أو الإسهال

الرغبة الشديدة في الطعام

تشمل الأعراض الجسدية للدورة الشهرية:

حدة الطبع

تقلب المزاج

نوبات البكاء لأي سبب

الاكتئاب

القلق

الإفراط في النوم أو قلة النوم

مشاكل في التركيز والذاكرة

عدم الشعور بالرغبة الجنسية

تخفيف أعراض الدورة الشهرية: الأدوية، أسلوب الحياة، والعلاجات الطبيعية

ليس هناك من علاج واحد يناسب الجميع، كما أن لكل من الأعراض علاجات مختلفة بحسب ما يناسب أسلوب الحياة.

الأدوية: ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أنه يمكن للأدوية المسكنة للألم، والتي لا تحتاج لوصفة طبية أن تخفف من التشنجات، وآلام الرأس، والثدي.

أسلوب الحياة: يُنصح باتباع أسلوب حياة صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم لساعات كافية، وتناول الأطعمة الصحية غير المشبعة بالدهون، وتجنب الملح والكافيين والسكر لمدة أسبوعين قبل بدء الدورة الشهرية.

العلاجات الطبيعية: ذكر موقع Better Health Channel الأسترالي، أنه يمكن للأعشاب الغنية بالفيتامينات أن تخفف من حدة الأعراض مثل الكالسيوم، وفيتامين B6 ، والمغنيسيوم، والزيوت الطبيعية.