ماذا يحصل لجسمك عند تناول نصف كوب من الشوفان؟

كيف يمكن أن يعزز وجود النباتات في منزلك من صحتك؟

سر تخفيه الغابات.. هذا النبات نراه كل يوم قد يكون علاجًا سحريًا

أطباق خالية من اللحوم ومليئة بالبروتين والألياف.. ما هي الدول التي لديها أكثر الأطعمة المغذية للنباتيين؟

كيف يمكن لنظام غذائي نباتي أن يغيّر الجسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن الشوفان يمكن أن يكون وجبة فطور مثالية وسريعة، ولكنه يشتهر أيضًا بالعديد من الفوائد الصحيّة لجسم الإنسان.

ماذا نعرف عنه؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن الشوفان عبارة عن محصول سنوي يُزرع منذ أكثر من 2000 سنة في أنحاء مختلفة من العالم. ويُعتبر من أقدم المحاصيل التي عرفتها الحضارة الإنسانية.

ويُعدّ مصدرًا مهمًا للكربوهيدرات، والألياف الغذائية القابلة للذوبان، والبروتين، والدهون، والمركبات الفينولية المختلفة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic"، يحتوي نصف كوب من الشوفان على ما يلي من الفيتامينات والمعادن.

المنغنيز: 64% من الكمية اليومية الموصى بها

النحاس: 18% من الكمية اليومية الموصى بها

فيتامين "ب-1" أو "الثيامين": 16% من الكمية اليومية الموصى بها

المغنيسيوم: 13% من الكمية اليومية الموصى بها

الفوسفور: 13% من الكمية اليومية الموصى بها

الزنك: 13% من الكمية اليومية الموصى بها

الحديد: 10% من الكمية اليومية الموصى بها

فيتامين "ب-5": 9% من الكمية اليومية الموصى بها

ويبقى السؤال، ماذا تستطيع أن تفعل جميع هذه الفيتامينات والمواد المُغذّية لجسمك؟

خفض الكوليسترول

تحسين السيطرة على نسبة السكر بالدم

تعزيز فقدان الوزن

الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن هناك عدد متزايد من الأدلة التي تُشير إلى التأثيرات الصحيّة للشوفان.

تتمثّل بشكل أساسي في الحدّ من مخاطر الأمراض القلبية الوعائية، والاضطرابات الجلدية، والالتهابات، ومرض السكري من النوع الثاني.

يُعدّ الشوفان غنيًا بمُضادات الأكسدة، مثل فيتامين "هـ"، وحمض "الفيتيك"، والمركبات الفينولية، و"الفلافونويدات"، و"الستيرول"، و"الأفينانثراميدات".

وفيتامين "هـ" هو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي لها الفضل في منع الشيخوخة المبكرة، والأمراض المزمنة، والسرطان، والسكتات الدماغية.

استخدامات الشوفان في الطعام

هناك العديد من الطرق التي تستطيع من خلالها إدخال الشوفان إلى وجباتك الغذائية. على سبيل المثال، يمكن تناوله مع الحليب أو الماء، وإضافة بعض الفاكهة والمكسرات لتعزيز مذاقه.

وإذا كنت ترغب بتحليته، فيُعد العسل خيارًا مثاليًا لطعم لذيذ وشهي.

ويميل بعض الأشخاص إلى إضافة الشوفان لمختلف أنواع المخبوزات، والكعك، وأنواع السلطة، والأطباق اليومية.

ويُذكر أن تناول المشروبات الغنية بالشوفان يعزز من نسبة الكوليسترول الصحي في الجسم. وبحسب جمعية القلب الأمريكية، ثَبُتَ أن الشوفان يتكون من "البيتا جلوكان"، وهو أحد أشكال الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.