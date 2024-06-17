مكافحة علامات الشيخوخة.. ما أبرز 3 فوائد للخوخ؟

كيف يؤثر تناول كمية كافية من الفاكهة والخضار يوميًا على صحتك؟

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن فاكهة لذيذة ومنعشة للتغلّب على ارتفاع درجات الحرارة؟ يتوفر البرقوق، أو كما يُعرف أيضًا باسم "الخوخ"، في مجموعة واسعة من الألوان، تتراوح ما بين الأصفر، والأحمر، والأخضر.

وتُعد جميعها مُغذّية ومليئة بالفوائد.

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا أن الخوخ يساعد فيما يلي:

مكافحة الأمراض

مكافحة علامات الشيخوخة

تنظيم عمليات الهضم

يُعتبر أيضًا مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية لجسم الإنسان، ومن بينها:

الألياف

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

فيتامين "أ"

يُعرف بأهميته الحيوية في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية والجلد، وكذلك الرؤية الجيدة.

ذكرت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين "أ" هو خط الدفاع الأول للجسم، ويساعد في صنع أجسام مضادة تقاوم الأمراض.

فيتامين "ك"

أوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية، عبر منصة "X"، أن فيتامين (ك) يساعد على التئام الجروح، مع الحفاظ على صحة العظام.

فيتامين "سي"

يُساعد على امتصاص الحديد من الطعام، وإنتاج الكولاجين، وتكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء، والعظام، والأنسجة الأخرى، وحماية القلب، ومنع التجاعيد، وحفظ النظر، وغيرها الكثير.

مضادات الأكسدة

أشار الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا إلى أن مضادات الأكسدة تلعب دورًا مهمًا في حماية الجسم من تطور العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والشيخوخة، وفقر الدم، والسرطان، والالتهابات.

هل كنت تعلم؟

يُعتبر الخوخ من بين أولى أنواع الفاكهة التي تناولها البشر على نطاق واسع.

في عام 1881، قام لوثر بيربانك، عالم النبات والبستاني الأمريكي والرائد في العلوم الزراعية، بإحضار 12 بذرة برقوق من اليابان. واليوم، أصبحت جميع أنواع الفاكهة المزروعة في أمريكا مرتبطة بهذه البذور تقريبًا.

كيفية اختيار الخوخ

ينصح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أمريكا باختيار حبّات الخوخ الممتلئة ذات القشرة الناعمة، مع تجنب تلك المصابة بالكدمات أو التجاعيد.

ويُفضّل تخزين الفاكهة غير الناضجة بكيس ورقي حتى اكتمال مراحل نضوجها، ثم وضعها بالثلاجة. حتى تُصبح جاهزة لتناولها عندما تلين حبّات الخوخ بمجرد الضغط عليها.

وهناك العديد من الطرق التي تسمح لك بالاستمتاع بالخوخ، حيث يمكن تناوله بأشكال مختلفة، سواء كان نيئًا، أو مخبوزًا، أو حتى مطبوخًا لصنع مرّبى الخوخ.

ويقوم العديد من الأشخاص بإضافة البرقوق إلى شتى أنواع السلطات، والصلصات، أو وضعه في الخلاط الكهربائي لصنع كوكتيل صحي وغني بالفيتامينات والمعادن.

وهناك أيضًا من يُفضّل تجفيف الفاكهة وتناولها كوجبة صحيّة خفيفة خلال النهار.

مدة صلاحية الفاكهة المجففة

من المعروف أن الفاكهة المجففة تدوم لفترة أطول بكثير مما لو كانت طازجة. ولكن هذا لا يعني أنها لا تملك تاريخ انتهاء صلاحية.

ويمكن أن تبقى في خزانة المؤونة بأعلى جودة لمدة 6 أشهر، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

وبعد الفتح، قد ترغب في تخزين الفاكهة المجففة في الثلاجة، وهي مغلقة بإحكام، للحفاظ على جودتها لمدة تصل إلى ستة أشهر إضافية، أو تجميدها لمدة شهر واحد.