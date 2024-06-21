بديل للملح.. ما أبرز فوائد الفلفل الأسود في الطعام؟

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

هل تحب اضافة الملح الى طعامك؟ قد تزيد هذه العادة من خطر إصابتك بقصور القلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الفلفل الأسود من البهارات التي تتواجد في كل منزل. ويمتاز بنكهة حارّة ولاذعة، ما يجعله مكوّنًا رئيسيًا في العديد من المأكولات من حول العالم.

ماذا تعرف عن خصائصه الصحيّة؟

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن الفلفل الأسود يتمتع بالعديد من الفوائد الصحيّة، وفقًا لمجموعة من الدراسات.

وتشمل ما يلي:

مضاد للأكسدة

مضاد للالتهابات

بديل للملح

ويحتوي الفلفل الأسود، وهو يُلّقب أيضًا بـ"الذهب الأسود"، على مادة تُسمى "البيبيرين"، بحسب ما ذكرته "المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا. وتتمتع بدورها بخصائص مضادة للطفرات والأورام. وتُساهم في تحسين مستويات الدهون بالدم.

وتساعد المكونات القلوية الرئيسية في "البيبيرين" بأداء الدماغ الإدراكي، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.

لماذا يجعلك الفلفل الأسود تعطس؟

أشار الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Library of Congress" في أمريكا إلى أن "البيبيرين" يعمل كمُهيّج بمجرد تطاير حبيباته ودخولها في الأنف. ويُحفّز بدوره النهايات العصبية داخل الغشاء المخاطي.

ويعمد الأنف إلى طرد هذا المُهيّج من خلال العطس.

ما هي كمية الفلفل الأسود التي يجب تناولها؟

عند وضع الفلفل الأسود بالطعام، خاصة كبديل للملح، قم بإضافة ما يُلّبي حاجتك الشخصية فقط، إذ أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أنه قد يتسبب باضطراب في المعدة، ويغيّر مذاق الطعام بشكل كبير.

مدة صلاحية التوابل

وتتمتع التوابل بتاريخ انتهاء صلاحية، إذ أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن العديد من التوابل، تتوفر بشكل كامل أو مطحون. وتفقد التوابل المطحونة رائحتها ونكهتها بسرعة أكبر، لذلك يُفضّل أن تشتريها بكميات صغيرة.

وإذا كنت توّد الحصول على أفضل جودة، قم بتخزين التوابل الكاملة في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين عامين و4 أعوام، والتوابل المطحونة لمدة تتراوح بين عامين و3 أعوام.