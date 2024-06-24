6 طرق مناسبة لتناول البطاطس بشكل صحي

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كيف يؤثر تناول كمية كافية من الفاكهة والخضار يوميًا على صحتك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من بين الأشخاص الذين يتجنبون تناول البطاطس خوفًا من السمنة؟ إذا كنت تُضيف إليها كمية كبيرة من الزبدة أو الكريمة، فمن الطبيعي أن تزيد من سُعراتها الحرارية.

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن البطاطس يمكن أن تُشكّل خيارًا صحيًا ولذيذًا في حال اتباع طرق الطهي التالية:

الخبز

السلق

الطبخ بالضغط

التحميص

الطبخ البطيء

القلي الهوائي

وتحتوي البطاطس على العديد من المُغذّيات، حيث توفر حبّة بطاطس مخبوزة، ومتوسطة الحجم من نوع "روسيت"، ما يلي:

25% من الاحتياج اليومي من البوتاسيوم

35% من الاحتياج اليومي من فيتامين "سي"

30% من الاحتياج اليومي من فيتامين "ب-6"

4 غرامات من الألياف

5 غرامات من البروتين

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" في أمريكا أن البطاطس تمتاز باحتوائها على الكربوهيدرات والبوتاسيوم.

ويدّعي العديد من الأشخاص أن الكربوهيدرات هي المُسبّب الأبرز للوزن الزائد، ما يدفعهم الى إزالتها كليًا من نظامهم الغذائي. وهذا فعل خاطئ، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

ومن المعروف أن الكربوهيدرات ضرورية لجسم صحي ونظام غذائي متوازن. وتُعتبر بمثابة مصدر الطاقة المُفضّل للجسم، حيث تعمل على تغذية الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الدماغ، والجهاز العصبي المركزي، والكلى.

ويساعد البوتاسيوم على تنظيم وظيفة الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من النفايات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

ويعمل أيضاً على مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لما ذكرته جمعية القلب الأمريكية.

البطاطس في الطعام

تُعدّ البطاطس من بين أنواع الخضار الجذرية النشوية التي يمكن تضمينها في مجموعة مختلفة من وجبات الطعام، سواء كانت كوجبة جانبية أو كمُكوّن مهم في الأطباق الرئيسية، حيث تتمتع بطعم لذيذ ومتعدد الاستخدامات.

على سبيل المثال، يمكن تضمنيها في أنواع مختلفة من السلطات، والشوربات، والمخبوزات، واليخنات.