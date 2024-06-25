دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا معينًا وتُحاول إنقاص وزنك، فأنت حتمًا تعمد إلى احتساب السُعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم.

ونشر حساب "عش بصحة"، أي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، عبر منصة "X"، قائمة بـ10 وجبات خفيفة تحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية.

وأشار إلى أن جميعها صحيّة، ولا تُسبب زيادة الدهون في الجسم.

وتشمل ما يلي:

كوبان من الفراولة

تُعتبر الفراولة من بين أكثر أنواع الفاكهة شعبية، حيث تمتاز بمذاقها الحلو عند قطفها في الوقت المناسب.

وقد تناولت مجموعة كبيرة من الدراسات فوائد استهلاك الفراولة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

وتشمل الوقاية من اضطرابات الالتهاب والإجهاد التأكسدي، والحدّ من الاضطرابات المرتبطة بالسمنة ومخاطر أمراض القلب، والحماية من أنواع مختلفة من السرطان.

نصف حبة أفوكادو

يحدّ الكثير من الأشخاص من كمية اللحوم التي يتناولونها، لكن لا يزال هؤلاء بحاجة إلى إدخال البروتين في وجباتهم الغذائية.

وأوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS)، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ثمرة الأفوكادو تحتوي على أعلى نسبة بروتين مقارنة بأي فاكهة أخرى.

3 أكواب من الفشار

يُعدّ الفشار المُحضر منزليًا غنيًا بالألياف و"البوليفينول" الصحّي للقلب، بحسب ما ذكره موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا. وأوضح أنه أحد أكثر الوجبات الصحيّة على الإطلاق، بشرط ألّا تُضاف إليه كمية كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الشوفان

أشار الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا إلى أن هناك عدد متزايد من الأدلة التي تُشير إلى التأثيرات الصحيّة للشوفان.

وتتمثّل بشكل أساسي في الحدّ من مخاطر الأمراض القلبية الوعائية، والاضطرابات الجلدية، والالتهابات، ومرض السكري من النوع الثاني.

ويُعدّ الشوفان غنيًا بمُضادات الأكسدة، مثل فيتامين "هـ"، وحمض "الفيتيك"، والمركبات الفينولية، و"الفلافونويدات"، و"الستيرول"، و"الأفينانثراميدات".

كوب واحد من البطيخ

تلقى فاكهة البطيخ شهرة خلال فصل الصيف لِما لها من تأثير منعش على الجسم. وتتمتع هذه الفاكهة بفوائد عديدة لجميع أفراد الأسرة.

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا، أنّ البطيخ يُستخدم لعلاج أمراض مختلفة، منها أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض المرتبطة بالشيخوخة، والسمنة، والسكري، والقرحة.

حبة برتقال

يُساعد البرتقال في تعزيز مناعة الجسم، والحفاظ على نضارة البشرة، وتقوية عظام الجسم، وتخفيف آلام العضلات.

كوب واحد من التوت

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة، ونسبة عالية من الألياف للمساعدة في الهضم، والتحكّم بنسبة الجلوكوز بالدم، وفقدان الوزن.

حفنة من اللوز

يحتوي اللوز على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، فضلاً عن أنه غني بالألياف وفيتامين "هـ"، ومضادات الأكسدة، التي تساعد على محاربة الالتهابات الخطيرة، والأمراض مثل سرطان الرئة، والتدهور المعرفي المرتبط بالسن.

20 حبة من الفستق

هناك 3 أسباب تجعل الفستق مفيدًا لصحتك، بحسب ما ذكره موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا.

أولًا، يحتوي على عناصر غذائية عديدة، من بينها فيتامين "ب-6". ويُساعد بدوره في نقل الأكسجين عبر مجرى الدم إلى الخلايا. كما يُعزز صحة الجهازين المناعي والعصبي.

ثانيًا، يحتوي على مركبات نباتية تعمل كمُضادّات للأكسدة، مثل فيتامين "هـ"، والبوليفينول، وفيتامين "اللوتين"، والزياكسانثين.

وأخيرًا، يدعم مستويات الكوليسترول الصحيّة.

بيضة واحدة

يُعتبر البيض من بين المصادر الغذائية القليلة التي تحتوي على فيتامين (د)، ومركب الكولين المغذي، الذي يساعد في الحماية من العيوب الخلقية لدى الرضع. كما أنه يحتوي على فيتامين (أ)، وفيتامين (B12)، والريبوفلافين (B2)، والسيلينيوم المضاد للأكسدة، وفيتامين "اللوتين"، إضافة إلى فيتامين "زياكسانثين"، الذي يُساعد في الحفاظ على صحة العيون.