حصى الكلى..7 أعراض تشير إلى الإصابة بهذه الحالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصى الكلى عبارة عن قطع صلبة تتشكل نتيجة المواد الموجودة في البول، وقد يتراوح حجمها بين صغيرة كحبة الرمل وكبيرة مثل حبة اللؤلؤ. تخرج غالبية حصى الكلى من الجسم من دون أي تدخل طبي أو مساعدة، لكنها في بعض الأحيان تعلق في المسالك البولية، مما يمنع تدفق البول، ويسبب ألمًا شديدًا.

ما الذي يسبب تكوّن حصى الكلى؟

ذكر الموقع الإلكتروني التابع للمعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى أن ارتفاع مستويات الكالسيوم، والأكسالات، والفوسفور، وهي معادن تتواجد عادة في البول بمستويات منخفضة، يتسبب بتكوين حصى الكلى.

كما يمكن أن تزيد بعض الأطعمة من احتمال الإصابة بحصى الكلى لدى الأشخاص الأكثر عرضة لها.

ويُعتبر الأشخاص الذين لا يشربون كميات كافية من السوائل، أو لديهم تاريخ عائلي للإصابة بحصى الكلى، الأكثر عرضة لهذه الحالة. كما أشار الموقع الإلكتروني التابع للمعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى أيضاً إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بحصى الكلى مقارنة بالنساء.

وتشمل أعراض الإصابة بحصى الكلى:

آلام حادة في الظهر ، أو الجنب، أو أسفل البطن، أو الفخذ

ظهور دم وردي أو أحمر أو بني في البول، ويُسمى أيضًا البيلة الدموية

الشعور بالحاجة المستمرة للتبول

الشعور بألم أثناء التبول

عدم القدرة على التبول

التبول بكمية قليلة

ظهور البول الغائم أو الذي يتمتع برائحة كريهة

وقد يستمر الألم لفترة قصيرة أو طويلة أو متقطعة، ويمكن أن يترافق مع:

الغثيان

القيء

الحمى

القشعريرة

هل يمكن تجنب حصى الكلى من خلال تغيير النظام الغذائي؟

يُعتبر شرب كمية كافية من السوائل، وخاصة الماء، من أهم ما يمكن القيام به لمنع تكوّن حصى الكلى. ويوصي العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية بشرب بين 6 و8 أكواب من الماء يوميًا، ما لم يكن الشخص مصابًا بالفشل الكلوي.

أظهرت الدراسات أن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بحصى الكلى، لذلك ينصح باستشارة اختصاصي التغذية للمساعدة في تخطيط وجبات الطعام لإنقاص الوزن.