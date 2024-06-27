من بينها خفض ضغط الدم.. إليك أبرز 7 فوائد لشاي الكركديه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ قرون طويلة من الزمن، استخدم الناس بذور نبات الكركديه، وزهوره، وأوراقه، وجذوره في الغذاء والطب التقليدي. واليوم، يمكن العثور على المربيات، والهلام، والصلصات، والعصائر، والشاي، بنكهة النبات في جميع أنحاء العالم.

يحظى هذا المكوّن بشعبية خاصة في غرب إفريقيا، وأمريكا الوسطى، والجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي.

ما أبرز فوائد الكركديه؟

أوضح موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا أنه يُستخدم كعلاج للعديد من الحالات، من بينها:

حماية الجسم من الأمراض بمضادات الأكسدة

محاربة الالتهابات

خفض ضغط الدم

خفض نسبة الكوليسترول بالدم

تعزيز فقدان الوزن

محاربة البكتيريا

دعم صحة الكبد

يحتوي شاي الكركديه على كميات صغيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها من المعادن الأخرى.

وأفاد الموقع الإلكتروني لـ"Harvard Medical School" بأنه يقدم فوائد مضادة للفيريوسات، والقلب، والأوعية الدموية. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مادة "الأنثوسيان" المضادة للأكسدة.

وثَبُت أن الشاي العشبي فعّال أيضًا ضد بعض سلالات إنفلونزا الطيور.

هل هو آمن؟

تعتبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن نبات الكركديه آمن عند استخدامه في الطعام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" بأمريكا.

ولكن، يمكن أن يتسبب النبات برد فعل تحسسي. وقد تؤدي الجرعات العالية منه إلى الإصابة بتلف الكبد.

طرق استهلاك نبات الكركديه

يتوفر النبات بـ3 أشكال مختلفة، تشمل ما يلي:

الشاي

يمكن صنع شاي الكركديه عن طريق نقع براعم الكركديه المجففة في الماء المغلي. ويمكن أيضًا شراء الكركديه المجفف أو أكياس شاي الكركديه.

البودرة

يمكن شراء الكركديه كمسحوق، وهو مصنوع من أجزاء النبات المجففة المطحونة. بعد ذلك، يمكن مزجه مع الماء للشرب.

المستخلص

يأتي مستخلص الكركديه على شكل سائل مرّكز. ويمكن شراء هذا المستخلص من تجّار التجزئة.